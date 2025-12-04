Madrid estrenará un tren de la Navidad para que los niños entreguen sus cartas al Paje Real

La Comunidad de Madrid estrena este año un tren navideño que recorrerá el trayecto entre la plaza de los Ángeles de Navacerrada y el Valle de la Barranca para llevar a los niños hasta la Casa de la Navidad donde podrán entregar sus cartas al Paje Real de los Reyes Magos, a partir del 6 de diciembre.

La iniciativa, fruto de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el ayuntamiento de la localidad, tendrá una duración aproximada de una hora y permitirá a las familias disfrutar de un recorrido único antes de encontrarse con el emisario de Sus Majestades de Oriente.

Solo podrán acceder al Paje Real los niños que lleguen en el tren y siempre acompañados de un adulto. Cada visita contará con un tiempo limitado y, al sonar la campana, los pequeños deberán despedirse para dejar paso al siguiente viajero. El billete para este viaje mágico tiene un precio de 5 euros por persona y se podrá adquirir en la propia estación de tren o de forma online.

Esta es una de las diversas actividades que se pondrán en marcha en Navacerrada, Pueblo de la Navidad, hasta el próximo 6 de enero de 2026. Entre ellas destacan un gran mercadillo navideño al aire libre con artesanos de la Sierra Norte, conciertos de música clásica y corales, representaciones teatrales y talleres familiares.

Esta iniciativa responde al compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de favorecer y promover la distribución de visitantes por toda la región más allá de la capital, uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia de Turismo de la Comunidad de Madrid 2023/26.

Más información en la web del Ayuntamiento de Navacerrada