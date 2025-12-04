Cineteca y Madrid Film Office celebran la 4ª edición de Animario PRO para profesionales de la industria de la animación

Cineteca Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge del 11 al 14 de diciembre la octava edición de Animario, el Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid, que dirige y comisaría Carolina López. En el marco de este festival, Cineteca Madrid y Madrid Film Office, oficina del audiovisual del Ayuntamiento adscrita al Área Delegada de Turismo, organizan el 12 y 13 de diciembre la cuarta edición de Animario PRO, dirigido a estudiantes y profesionales de la animación y de la industria.

Esta sección busca fomentar el intercambio de experiencias y actuar como un foro de reflexión sobre los retos, las tendencias y las oportunidades de la animación audiovisual contemporánea desde una perspectiva industrial. Todo ello durante dos jornadas de mesas redondas y casos prácticos, en las que participarán reconocidos profesionales del sector y representantes de instituciones y plataformas del ámbito nacional.

En esta edición de Animario PRO, los asistentes tendrán la oportunidad de ahondar en la trayectoria profesional de Chelo Loureiro, destacada productora y directora de la animación española y podrán disfrutar de Decorado, la esperada nueva película de Alberto Vázquez, que ofrecerá una charla y conversará con el público sobre su proceso creativo. Además, se presentarán varios proyectos de animación vinculados con Madrid que se encuentran en fase de desarrollo y a los que conviene seguir la pista.

Las jornadas contarán también con la presencia del canal de televisión Clan, de RTVE, que celebra 20 años apostando por la animación infantil y juvenil en abierto en España, demostrando su gran apoyo al sector nacional. La plataforma Mujeres en la Industria de la Animación (MIA) participará un año más poniendo en valor la labor esencial de la asociación y de MIANIMA, programa de mentoría que lleva cuatro ediciones fomentando el desarrollo de proyectos de animación creados por mujeres.

Este año, Animario PRO colabora también con Píxel Clúster Madrid, el clúster de la animación y la creación digital de Madrid, para inaugurar su primera sesión de reclutamiento, destinado a que estudiantes de las escuelas madrileñas puedan conectar con algunas de las principales empresas del sector de la animación y los efectos visuales para conocer los perfiles más demandados, mantener entrevistas, revisar sus showreels y valorar posibles contrataciones.

Animario 2025

La octava edición de Animario, que dirige y comisaría Carolina López, defiende la animación como un medio de expresión artística y un territorio de experimentación y reflexión contemporánea, reuniendo a cineastas, profesionales y público en torno a un programa que combina estrenos, retrospectivas, encuentros y talleres.

En un contexto de transformación tecnológica y convertido ya en referente internacional, Animario reivindica la autoría artística y la creación libre como valores esenciales. El festival celebra la diversidad técnica y estética de la animación contemporánea: del stop motion al documental animado, del collage digital a las nuevas formas narrativas híbridas.

Además, Animario mantiene su estructura de premios, valor diferenciador con el que el festival reconoce el talento creativo, el riesgo artístico y la dedicación que este cine implica. El premio de producción de animación, dotado con 18.000 euros, y el premio a mejor cortometraje de animación, dotado con 5.000 euros, son los galardones con los que este festival contribuye a impulsar el trabajo de creadores nacionales e internacionales, favoreciendo también su presencia en los circuitos de todo el mundo.

El jurado del premio al mejor cortometraje está formado este año por Igor Prassel (Eslovenia), Irene Iborra (España) y Juan Medina (México). Por su parte, el jurado del premio a la producción lo integran Carla Pereira, Guillermo García Carsí y Nuria González Blanco.

México, país invitado

Animario 2025 dedica su foco internacional a México, país invitado de esta edición bajo el lema ‘México, ¡viva la vida!’, inspirado en la célebre frase de Frida Kahlo. En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y gracias al Acervo de Animación Mexicana, el festival presenta un ciclo de cinco programas que muestran la vitalidad, el ingenio y la fuerza poética del cine animado mexicano.

Precisamente, la imagen del cartel de esta edición toma elementos propios de la cultura mexicana y emplea técnicas habituales en el cine de animación de aquel país como el collage, el stop motion, la animación tradicional autográfica o la animación mediante recortables. El encargado de crear esta identidad visual ha sido Antoni Sendra, alias ‘Podenco’, director independiente español especializado en animación con técnicas mixtas que durante los últimos diez años ha perfeccionado su oficio en una amplia gama de trabajos, desde anuncios publicitarios y documentales hasta vídeos musicales y títulos de crédito.

Inauguración y clausura: del arte popular a la fantasía futurista

La inauguración de Animario 2025 estará marcada por el estreno en Madrid de Marcel et Monsieur Pagnol, el esperado largometraje del realizador francés Sylvain Chomet, autor de Les Triplettes de Belleville y El ilusionista. La película rinde homenaje al dramaturgo y cineasta Marcel Pagnol, una figura clave de la cultura francesa que inspiró a generaciones de narradores por su mirada humanista y su defensa de la lengua y la vida popular.

El festival se clausurará con Arco, del también cineasta francés Ugo Bienvenue, ganadora del Gran Premio en Annecy 2025. La cinta narra la historia de un niño arcoíris que viaja accidentalmente entre el futuro y el presente en una deslumbrante reflexión visual sobre la identidad, la tecnología y el deseo de pertenecer. Durante la gala de clausura también se proyectará Algo en la casa, de Carla Pereira, cortometraje ganador del Premio Animario a la producción de animación 2024, que se estrena por primera vez en la gran pantalla.

‘Animario en familia’: emoción y creatividad

La sección ‘Animario en familia’ ofrece títulos que combinan emoción, imaginación y valores universales. Entre ellos, Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, coproducción internacional en stop motion que aborda con ternura el derecho a la vivienda, y Amélie et la Métaphysique des tubes, de Liane-Cho Han y Mailys Vallade, una adaptación animada de la novela de Amélie Nothomb.

El programa se completa con una selección de cortometrajes infantiles de la convocatoria abierta y con el taller familiar 1 punto, 1 línea, impartido por Daniel Tornero, que combina estampación sonora y animación abstracta colectiva.

Talleres y sesiones especiales

Además del taller de animación documental con Carlos Hagerman, el festival acoge una proyección especial presentada por Igor Prassel —programador de cine en la Cinemateca Eslovena, fundador del Festival Internacional de Cine de Animación Animateka y miembro del jurado—, con una carta blanca dedicada a la animación eslovena contemporánea. También se celebrará una sesión especial dedicada al panorama de la animación española, con cortometrajes de autores emergentes y consagrados.