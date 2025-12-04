Llega la Navidad al Museo del Ferrocarril de Madrid: talleres familiares, teatro infantil, Feria de Coleccionismo, Mercadillo de Modelismo y el Tren de la Navidad

El museo inicia este sábado, 6 de diciembre, su campaña de Navidad, con un amplio programa de actividades para disfrutar en familia del mundo del tren en una jornada especial.

Además de ofrecer el acceso gratuito a los menores de 12 años y de la celebración de la Feria de Coleccionismo, el museo contará ese día con diferentes opciones como los talleres familiares ‘Navi-Tren’, el musical infantil ‘¿Quién quiere ser ferroviario?’ o la posibilidad de viajar a bordo de los trenes de jardín del ‘Ferrocarril de las Delicias’ y del automotor 9121 ‘Zaragoza’

Navidad Inmersiva

La novedad de este año es una actividad de realidad virtual 3D, una experiencia inmersiva gracias a la cual el visitante se adentrará en el corazón de la Navidad a través de gafas de realidad virtual. Se trata de un viaje sensorial a través de paisajes nevados, con renos y elfos, en el que se visita la fábrica de juguetes de Papá Noel y se acompaña a los Reyes Magos, guiados por la estrella y cargados de regalos y esperanza.

La actividad se desarrolla a bordo de un vehículo histórico de 1930, el coche-restaurante WR-3569, y estará disponible hasta el 4 de enero en el horario de apertura habitual del museo. La entrada puede adquirirse en la taquilla el mismo día de la visita.

Tren de la Navidad

Como es tradicional, el gran protagonista de estas fechas es el Tren de la Navidad, un tren cargado de magia e ilusión que circulará entre los días 20 de diciembre y 5 de enero (excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero), con dos viajes diarios.

Con hadas y duendes a bordo y salida desde el Museo del Ferrocarril, sus centenarios coches ‘Costa’ de madera realizarán un recorrido de una hora de duración aproximadamente por la red ferroviaria madrileña. Cada día, el Paje Real recogerá las cartas de los niños para entregárselas a los Reyes Magos, y el 5 de enero serán Sus Majestades de Oriente quienes viajarán a bordo escuchando las peticiones de los más pequeños.

Además, los viajeros del Tren de la Navidad podrán visitar gratuitamente el museo, presentando su billete, hasta el 31 de enero de 2026.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES (DICIEMBRE)

– FERIA DE COLECCIONISMO (Día: 6 / Horario: de 10:00 a 18:00)

– MERCADILLO DE MODELISMO FERROVIARIO (Día: 7 / Horario: de 10:00 a 14:00)

– MERCADO DE MOTORES (Días: 13 y 14 / Horario: de 11:00 a 21:00) +info

– VIAJES EN TREN

Circulaciones del automotor 9121 ‘Zaragoza’ (Día: 6 / Horario: de 10:30 a 14:30)

Circulaciones de los trenes de jardín del parque ‘Ferrocarril de las Delicias’ (Días: 6, 20 y 27 / Horario: de 11:30 a 14:00)

– TALLERES NAVIDEÑOS

‘Taller familiar ‘Navi-Tren’ (Días: 6, 7, 8, 20, 21, 27 y 28 / Horarios: 11:00, 12:00 y 13:00)

Taller familiar ´¡Crea tu árbol de Navidad Railway 200!´ (Días: 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 / Horarios: 11:00, 12:00 y 13:00)

– TEATRO MUSICAL INFANTIL

‘¿Quién quiere ser ferroviario?’ (Días: 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 / Hora: 12:30)

– CONCIERTO ESPECIAL DE NAVIDAD

Escuela Municipal de Música Almudena Cano / (Día: 18 – Hora: 18:00)

– EXPOSICIÓN TEMPORAL

‘Entre vías, agua y papel’, del acuarelista Javier Zorrilla

El Museo

Su sede es la primera estación monumental de la capital, la histórica estación de Delicias, inaugurada en 1880 y uno de los ejemplos más claros y representativos de la arquitectura industrial española.

La exposición permanente del Museo del Ferrocarril de Madrid tiene como principal objetivo mostrar de modo ordenado y coherente las claves principales de la historia del sistema ferroviario. En la actualidad, el museo ofrece en sus salas una exposición que propone diferentes itinerarios temáticos relacionados con la tracción ferroviaria, en sus tres aplicaciones -vapor, eléctrica y diésel-, la infraestructura de vías e instalaciones, el control del tráfico ferroviario, la importancia de la medida del tiempo en el mundo del ferrocarril o la exposición de la maqueta ‘Territorio Ferroviario’, la más grande de España, con trenes en movimiento.

Desde sus inicios, con el objetivo de difundir el ferrocarril entre el público, el museo promueve e impulsa su estudio y divulgación a través de exposiciones temporales, actividades educativas y culturales, o mediante la circulación de trenes turísticos, todo ello con vocación de servicio público. En 2024 fue elegido como ‘Mejor Museo de Cultura Popular’ en los Premios de los Lectores +Historia de National Geographic.