Madrid comprará 5.500 chalecos de protección balística y contra objetos punzocortantes para su Policía Municipal

La Junta de Gobierno municipal ha acordado hoy autorizar el contrato de suministro de chalecos de protección para los efectivos del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, con un gasto plurianual de más de 3,8 millones de euros (3.856.790), para recibir un total de 5.500 chalecos de protección balística y contra objetos punzocortantes. Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en rueda de prensa tras la Junta.

Los agentes de la Policía Municipal precisan de un equipamiento específico que garantice su seguridad para el desempeño adecuado de sus funciones y ante las especiales circunstancias en que se desarrolla su trabajo. El uso del chaleco de protección es obligatorio para aquellos componentes que realicen servicio en la vía pública, así como para los que presten servicio de vigilancia de edificios o dependencias municipales y los que, en general, se encuentran en servicios operativos, con el objetivo de salvaguardar su integridad física, protegiéndoles frente a posibles agresiones tanto con armas de fuego como con todo tipo de elementos cortantes y punzantes.

Cada unidad de chaleco de protección estará constituida por un elemento balístico, formado por placa frontal y placa trasera; una funda exterior y otra interior, y una bolsa de transporte. El suministro incluirá, además, 75 fundas adicionales (25 interiores y 50 exteriores) para reposiciones y posibles incidencias.

En cuanto al tipo y prestaciones, los chalecos de protección balística y contra objetos punzocortantes que se pretenden adquirir tienen las mismas características técnicas que los últimos recibidos, con ligeras modificaciones para hacer más ligero y confortable su uso. Entre esas novedades, se ha modificado el diseño de la funda externa para incorporar un nuevo dispositivo que permita acoplar la cámara del dispositivo electrónico de control (DEC o ‘táser’) cuando sea portado por el agente, así como un sistema que permite disponer de elementos de fijación para dispositivos adicionales y otros pequeños detalles.

Se recepcionarán entre 2026 y 2027

La fecha prevista de inicio del contrato es el 1 de abril de 2026. A partir de ahí, habrá un máximo de seis meses para entregar la mitad de los chalecos (2.750) y otros cinco meses a partir de la primera entrega para la segunda (los restantes 2.750). Por lo tanto, se recibirá todo el suministro entre 2026 y 2027.

El Ayuntamiento garantizará así que Policía Municipal de Madrid cuente con las existencias suficientes de chalecos de protección en sus almacenes, dado que hay que sustituir los que se deterioran o rompen y los que caducan y tener en cuenta, asimismo, las incorporaciones de las nuevas promociones previstas de agentes. El contrato de suministro se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y su adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto.