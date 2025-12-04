Aprobado inicialmente el proyecto para ampliar la plaza Mayor de Villaverde

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, inicialmente, el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución Vieja de Pinto-Antimonio, en el casco histórico de Villaverde, promovido por Fun Business S. L., que ejecutará y financiará los trabajos con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

El proyecto tiene como objeto recuperar y ordenar el entorno de la plaza Mayor de Villaverde, poniendo en valor su patrimonio histórico y mejorando un área actualmente deteriorada. En este sentido, se incorporará una zona verde pública que ampliará dicha plaza, remodelada recientemente, y conectará con la plazoleta existente en la intersección de las calles Albino Hernández Lázaro, La Plata y Covachuelas.

La actuación prevé la creación de una plaza pública ajardinada que conecte y potencie los espacios libres, generando un nuevo pulmón verde rodeado de dos edificios residenciales de 30 viviendas con dos locales comerciales y plazas de garaje. Además, contará con una parcela dotacional de uso municipal y mantendrá el histórico inmueble que fue el cine de Villaverde convirtiéndolo en un espacio terciario. En total, se actuará en una superficie de 2.974 m2, de los que 927 m2 corresponderán a zonas verdes.

El proyecto respetará las características arquitectónicas tradicionales, incorporando mejoras de habitabilidad y criterios de sostenibilidad como cubiertas verdes, drenajes sostenibles, vegetación autóctona y zonas de sombra. Todo ello, con los objetivos de promover espacios de encuentro entre los vecinos y revitalizar el comercio de la zona.

Subestación de Canillejas

El Ayuntamiento de Madrid también ha dado luz verde, en este caso definitiva, al proyecto de urbanización de la Subestación de Canillejas, promovido por Avantespacia Inmobiliaria S. L. U. La superficie total del ámbito de actuación es de casi 18.000 m2. Las obras se centrarán en la remodelación y ampliación de la zona verde existente, así como en la ampliación de la acera y la creación de una banda de aparcamiento en la calle Albadalejo y en la avenida de Canillejas a Vicálvaro.