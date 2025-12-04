Luz verde a la constitución de la Junta de Compensación de Ermita del Santo (Latina)

La Junta de Gobierno ha aprobado, de forma definitiva, el proyecto de estatutos y bases de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del Área de Planeamiento Paseo de la Ermita del Santo, tal y como ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La iniciativa ha sido promovida por la comisión gestora del ámbito, integrada por propietarios que representan el 99,7 % de la superficie total del mismo.

De esta forma, el proyecto da un nuevo paso para transformar, a partir del próximo año, este entorno del distrito de Latina, tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado mes de junio, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para esta área de planeamiento. El acuerdo aprobado hoy por el Ejecutivo municipal también contempla la designación del concejal de Latina como representante del Consistorio en el órgano rector de la junta de compensación.

La zona se revitalizará atendiendo a una de las principales necesidades de la ciudad y el distrito de Latina: la vivienda. El proyecto de Ermita del Santo contempla la construcción de 530 viviendas para atraer nuevos residentes al barrio, especialmente familias jóvenes. Se reserva el 28 % de esa cifra para viviendas con algún tipo de protección, destinadas a población con renta baja. De los 56.790 m2 edificables de uso residencial, 40.800 m2 estarán destinados a vivienda libre, 6.460 m2 a vivienda de protección pública básica y 9.530 m2 a vivienda de protección pública de precio limitado. Con esta iniciativa, los vecinos del barrio de Los Cármenes ganarán casi el 70 % de una superficie de 44.349 m2 que, actualmente, es de dominio privado.

Zonas verdes y equipamientos

En el nuevo barrio, se generará un espacio de centralidad local, triplicando la edificabilidad para equipamientos públicos respecto de la propuesta aprobada inicialmente, que pasa de 5.211 m2 a 18.879 m2. Contará con casi 11.000 m2 de áreas estanciales y espacios libres arbolados y 5.600 m2 más de zonas verdes. El proyecto también prevé la construcción de un pequeño corredor verde de 60 metros de ancho que unirá el parque de La Ermita del Santo y el de Caramuel. A través de las nuevas calles peatonales, los grandes parques enlazarán con Madrid Río. Se creará una nueva plaza de barrio y diversas calles peatonales de conexión entre las zonas verdes, el paseo de la Ermita y Madrid Río. Todo ello permitirá la configuración de un ámbito donde se fomente la movilidad peatonal y sostenible y la interacción social con servicios de proximidad, situándose alrededor de la plaza locales comerciales, restauración, de ocio y recreo.

El descenso de la actividad comercial en esta zona, delimitada por el paseo que le da nombre, la calle de Sepúlveda y el parque de la Cuña Verde, se debe a la obsolescencia de las instalaciones existentes, algunas de ellas de 1985, donde conviven usos deportivos y terciarios comerciales de escasa o nula actividad. Estas construcciones, además de impedir atraer a nuevos residentes, suponen una barrera física y funcional para conectar con las zonas verdes del entorno y Madrid Río. El proyecto mantiene, tal y como habían solicitado los vecinos, el zócalo comercial. Se convertirá un complejo comercial y deportivo en declive desde hace años en un centro urbano local que resolverá los problemas que la situación actual ocasiona y otros déficits del barrio.

Junto a la reubicación del Teatro Goya, se ha diseñado la construcción de equipamientos públicos en posición preferente. Se dará continuidad a las instalaciones deportivas existentes en la avenida de Los Caprichos para permitir su ampliación en una zona deportiva anexa a la instalación municipal y se planea la ejecución de una piscina pública cubierta junto a las salas de gimnasio y fitness.

La nueva Ermita del Santo se ha diseñado atendiendo a los criterios bioclimáticos que se recogen en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Así, las edificaciones en altura se situarán en posición norte-sur para garantizar una ganancia solar óptima durante los meses fríos del año. Será así como se asegurará la implantación de arquitectura bioclimática que permita la configuración de un barrio eficiente y sostenible en el que, además, se ha proyectado la instalación de cubiertas vegetales en las azoteas de los bloques.