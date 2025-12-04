Aprobado inicialmente el proyecto modificado de urbanización del entorno de la antigua fábrica de CLESA

La Junta de Gobierno ha aprobado, inicialmente, el proyecto modificado de urbanización del ámbito de la parcela de la antigua fábrica de CLESA, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. A ello se suma la aprobación de la constitución de la entidad urbanística de conservación de este ámbito. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha destacado que se trata de dos importantes pasos para la regeneración de este espacio.

El proyecto de urbanización está promovido por Fuencarral Agrupanorte, S. L., que financiará y ejecutará los trabajos con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Esta modificación permitirá adecuar el ámbito a la catalogación de la antigua factoría como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento, preparando el entorno para su futura puesta en servicio como uso dotacional público. Al mismo tiempo, el proyecto generará un nuevo espacio verde de calidad para el barrio, acompañado de una conexión este-oeste que facilitará el acceso peatonal entre la calle Cardenal Herrera Oria, la estación de Renfe Ramón y Cajal y el hospital homónimo.

El proyecto contempla la creación de nuevos itinerarios peatonales, destinados a eliminar la barrera urbana que actualmente supone la fábrica. Estos recorridos se integrarán con nuevas zonas estanciales, diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal y en coherencia con el futuro uso dotacional del edificio protegido. El alumbrado de la zona se resolverá mediante luminarias led de alta eficiencia energética, contribuyendo a la mejora del confort y la seguridad del espacio público.

En el diseño de la zona verde se han tenido en cuenta criterios de jardinería sostenible tanto desde el punto de vista del consumo de agua como de la elección de especies vegetales para el incremento y la mejora de la biodiversidad en el entorno urbano. Además, se maximiza la superficie permeable y se emplean pavimentos de tonos claros que contribuyen a mitigar el calentamiento urbano. La actuación incorpora también un sistema propio de drenaje sostenible basado en la infiltración, captación y almacenamiento del agua pluvial, garantizando una gestión más eficiente y responsable de los recursos naturales.

Entidad urbanística de conservación para el entorno de CLESA

La Junta de Gobierno ha aprobado también, a iniciativa del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación y su elevación al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid para su inscripción. Tal y como establece tanto la legislación regional como las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, los propietarios de las parcelas privadas deberán constituirse en entidad urbanística de conservación mediante la suscripción de un convenio.

En lo que concierne a los terrenos de Clesa, esta entidad será la responsable de realizar la conservación y el mantenimiento del espacio libre interior de la parcela, que corresponde con el espacio libre privado de uso público, que no podrá ser cerrado al paso, de manera que se garantice su accesibilidad continua y la conexión peatonal tanto con la avenida del Cardenal Herrera Oria, como con el resto de su entorno. Fuencarral Agrupanorte, Oria Coliving y Global Escacel son los propietarios que integran esta entidad, cuya constitución cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.