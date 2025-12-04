El ocio nocturno recurre al Defensor del Pueblo contra el Gobierno de Almeida por el cierre de locales

Las organizaciones empresariales que componen la Plataforma por el Ocio, la Hostelería, la Cultura, el Turismo y los Espectáculos de Madrid han anunciado una intensificación de sus protestas, así como acciones legales, tras el precinto y clausura del icónico Teatro Barceló.

El sector culpa a la Agencia de Actividades (ADA) de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por generar un «conflicto sin precedentes» que «compromete la imagen, la convivencia y la reputación internacional de la capital». La reacción inmediata de la patronal ha sido solicitar el amparo y la protección del Defensor del Pueblo a través de una misiva remitida esta misma mañana.

La «inseguridad jurídica» por la norma de aforos

La Plataforma ha consensuado una «batería de acciones de protesta y denuncia» que se mantendrá activa hasta que el Ayuntamiento apruebe una nueva instrucción de aforos. La derogación de la normativa anterior, en marzo del año pasado, ha sumido en un «auténtico limbo legal» los criterios para calcular la capacidad máxima de los locales.

Según el sector, este vacío regulatorio está siendo utilizado por los técnicos de la ADA como «excusa» para imponer «sanciones económicas abusivas y precintos indiscriminados sin la más mínima justificación». La Plataforma exige que los aforos aplicados «no guardan relación con la seguridad real» de los establecimientos y demanda la revisión urgente de las capacidades en la zona de protección acústica ZPAE de Centro.

Denuncia formal ante el Defensor del Pueblo y encuesta ciudadana

La reunión solicitada con el Defensor del Pueblo tiene como objetivo denunciar las «prácticas discrecionales y anómalas» que atribuyen tanto a los técnicos de la ADA como a las directrices políticas superiores. Para ello, la Plataforma anuncia que aportará documentación exhaustiva que acredita su queja, incluyendo «trámites y resoluciones administrativas, peritajes e informes técnicos independientes, [y] grabaciones», que demuestran la «deficiente gestión administrativa».

De forma paralela, la Plataforma ha lanzado desde el pasado fin de semana una Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la seguridad y calidad de los establecimientos. Los resultados, que se harán públicos de forma inmediata, buscan contrastar la realidad de los locales (que el sector califica de «seguros, profesionalizados y sometidos a exigentes medidas de control») con el «clima de alarma injustificado que está generando Urbanismo con su campaña de sanciones».

Protestas navideñas y compromiso de lucha

Las organizaciones empresariales han adelantado algunas de las acciones reivindicativas previstas para el periodo navideño. Una de ellas será un acto de denuncia simbólica donde se hará entrega de carbón al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por «mentir e incumplir sus promesas».

Además, en las próximas semanas se lanzará una campaña informativa para clarificar cómo se calculan los aforos, explicar por qué los criterios urbanísticos no se corresponden con la seguridad real y detallar las medidas de control que aplican los negocios.

La Plataforma concluye con una advertencia: «este conflicto no ha hecho más que empezar» y el sector «no va a detenerse hasta que se garantice un marco regulatorio estable, justo y seguro para todos».