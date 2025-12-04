EMT y BiciMAD serán gratuitos tras el Puente de la Constitución

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) volverán a ser gratuitos. Tal y como ha anunciado esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, esta medida se aplicará el 9 de diciembre, primer día laborable tras el puente de la Constitución. Desde las 00:00 hasta las 23:59 de ese día, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito, excepto en la línea Exprés Aeropuerto. Como en otras ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte; si no disponen de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste.

Además, por quinta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a la jornada: todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos durante este día. El sistema, convertido en una firme alternativa de movilidad, cuenta con 633 estaciones y 7.770 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. Durante las anteriores jornadas de gratuidad se realizaron más de 203.000 trayectos con contrato básico.

Para el Ayuntamiento y EMT Madrid, el fomento del uso del autobús y del servicio de bicimad es fundamental para impulsar la movilidad sostenible en la capital. Por eso, el Consistorio madrileño activa periódicamente esta medida en las jornadas con alto nivel de tráfico, así como en episodios de alta contaminación.

Esta medida, que busca promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado, está cada vez más consolidada y, buena prueba de ello son las cifras que arroja cada vez que se activa: en la última ocasión, durante el fin de semana del Black Friday, cerca de cuatro millones de viajeros subieron a los autobuses de EMT Madrid, un dato que refleja la demanda de transporte público en una de las jornadas de mayor actividad comercial del año. Estos 3.922.768 usuarios apuntalan al último fin de semana de noviembre como el mejor de la serie histórica desde 2007.

Más de 15 millones de viajeros beneficiados

Desde enero de 2021, los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 71 jornadas de gratuidad, distribuidas en 28 períodos, han superado los 77,6 millones, y la medida ha beneficiado a más de 15 millones de usuarios no habituales del transporte público.

Madrid fue pionera en activar esta medida en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena. Ese mismo año se puso en marcha para actuar sobre la hora punta del 1 al 15 de septiembre, en horario de 7:00 a 9:00 h. En noviembre, se recuperó como incentivo durante las fechas del Black Friday.

En 2022, la gratuidad se activó los días 10 y 11 de enero y 19 y 20 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. Más tarde, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, los días 28, 29 y 30 de junio, los autobuses de EMT Madrid volvieron a ser gratuitos. En septiembre, la medida se aplicó los días 1, 7 y 8 de septiembre para acompañar la vuelta al trabajo y a los colegios. El primer lunes de octubre también se activó la gratuidad y, a finales del mes de noviembre, durante el fin de semana del Black Friday, se transportó a más de tres millones de viajeros. La última jornada de gratuidad de 2022 fue el 12 de diciembre, coincidiendo con la vuelta del puente de la Constitución.

Durante 2023, la gratuidad se llevó a cabo en seis ocasiones: en enero, tras las vacaciones de Navidad; en abril, durante dos jornadas posteriores a Semana Santa; a principios de septiembre, en cinco jornadas consecutivas; y el primer lunes de octubre. En noviembre se activó durante las tres jornadas del Black Friday, en las que se transportó a más de 3,6 millones de viajeros; y en diciembre, tras el puente de la Constitución.

En 2024, la gratuidad en EMT Madrid se activó los días 8 y 9 de enero; los días 2 y 3 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa; y los días 2, 9 y 10 de septiembre, con el inicio de la actividad laboral y la vuelta a los colegios después del verano. La medida volvió a ponerse en marcha durante el fin de semana del Black Friday, en noviembre, cuando se transportaron más de tres millones de viajeros.

En 2025, la gratuidad se ha puesto en marcha en varias fechas: en enero, tras las vacaciones de Navidad; los días 22 y 23 de abril, con el regreso a los colegios después de Semana Santa; el 29 de abril, jornada posterior al apagón, y en septiembre, en dos ocasiones: el día 1 y los días 8 y 9, para acompañar la vuelta al trabajo y a los centros educativos. Por último, también se activó a finales de noviembre, durante el fin de semana del Black Friday.