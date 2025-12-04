Luz verde al plan especial que permitirá la transformación de la parcela del Edificio Serantes, en el corazón de AZCA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha admitido a trámite y ha aprobado, inicialmente, el plan especial para la parcela situada en la plaza de Pablo Ruiz Picasso número 7 (Tetuán), en la que se encuentra ubicado actualmente el edificio Serantes, un inmueble integrado en el complejo de AZCA.

La iniciativa, promovida por su propietario y de la que ha informado en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, hará posible la transformación de esta parcela mediante la construcción de un nuevo edificio que se ajuste a los parámetros marcados en el proyecto de renovación de AZCA. Además de su aprobación, el Ejecutivo municipal ha aprobado someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes.

Desde 1981, en la parcela objeto del plan especial, se encuentra construido el edificio Serantes, que alberga oficinas y comercios y consta de tres plantas de sótano destinadas a aparcamiento de vehículos que tienen su entrada y salida por el nivel -1 y -2 de los viales subterráneos de AZCA y tres plantas sobre rasante cuya superficie alcanza los 4.330 m2. El inmueble presenta signos de deterioro y obsolescencia y se encuentra en un estado de conservación y funcionalidad que no se ajusta ni a los criterios exigidos por la normativa vigente ni a los estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad que requiere el mercado de oficinas de Madrid. Su actual disposición, además, afecta a la correcta accesibilidad y al tránsito de peatones en el interior de AZCA.

En este contexto, los propietarios del inmueble plantean su demolición y la construcción de uno nuevo, como una actuación que contribuirá a la regeneración y reforma urbana que se está llevando a cabo en este complejo comercial y de negocios. El proyecto contempla, entre otras cuestiones, la adaptación del nuevo edificio a la normativa vigente, la modernización de las instalaciones, la mejora de su eficiencia energética la optimización de los espacios y su integración en el entorno urbano.

El nuevo edificio propuesto mantiene la edificabilidad en los 4.300 m2, aunque reduce la superficie sobre la que se edificará hasta los 1.736 m2 (actualmente ocupa 2.659 m2). Tendrá tres plantas sobre rasante y otras tres de sótano. Para su construcción, los propietarios contemplan un plazo de cuatro años.

El complejo AZCA (Asociación Mixta de Compensación de la manzana A) se implanta en una supermanzana rectangular, configurando un tejido urbano singular. Su concepción urbanística, propia de la década de 1970, se caracteriza por la densificación de usos terciarios y la creación de un espacio público y privado a diferentes niveles. Muchos de los edificios que componen la manzana están siendo actualmente objeto de remodelación en el marco de la renovación y regeneración urbana de dicho complejo. Dentro de esta transformación de AZCA, se contempla el rediseño y la regeneración de los espacios que lo integran y una reestructuración integral de los flujos y accesos mediante la reconsideración de las circulaciones peatonales existentes, para garantizar una accesibilidad universal.