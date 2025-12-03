Tiroteo a las puertas de una escuela infantil en Puente de Vallecas

Un violento incidente armado ha sacudido el distrito madrileño de Puente de Vallecas esta tarde, poco antes de las 4 de la tarde de este miércoles, 3 de diciembre. El ataque se ha producido justo frente a la escuela infantil Los Gorriones, en la calle Fuengirola, en un momento de máxima afluencia en el que numerosas familias se encontraban dentro del centro, entrando y saliendo para recoger a sus hijos.

El resultado ha sido de dos personas heridas tras una rencilla que escaló a disparos. El origen de la violencia fue un súbito y fuerte altercado verbal entre dos hombres, presuntamente generado por una disputa sobre una plaza de aparcamiento en las inmediaciones. La situación degeneró por completo cuando tres personas trataron de intervenir para calmar la discusión. En respuesta a la mediación, uno de los participantes extrajo una pistola y abrió fuego.

Una de las personas alcanzó a recibir un impacto de bala en la pierna izquierda, siendo trasladada de urgencia por el SAMUR-Protección Civil al Hospital Gregorio Marañón. Otra persona más sufrió lesiones contundentes tras ser golpeada con la misma arma. Por el momento, la Policía Nacional no ha confirmado si el herido de bala era uno de los contendientes originales o una de las personas que intentaron apaciguar el enfrentamiento.

El autor de la agresión escapó inmediatamente del lugar, dejando tras de sí una escena de pánico y caos. Agentes especializados del Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional han tomado las riendas de la investigación y han activado un dispositivo de búsqueda del sospechoso. Dos vehículos patrulla se han desplegado para blindar el entorno de la escuela infantil y asegurar la calle Fuengirola.

La tensión se extendió hasta pasadas las 8 de la tarde, cuando la policía detuvo a dos parientes del herido de bala en el número 27 de la misma calle. Estos dos individuos fueron interceptados al buscar tomar represalias contra el agresor principal. Durante el registro, las autoridades les requisaron dos cuchillos, cuyas hojas medían aproximadamente 8 centímetros. Mientras que los dos detenidos por intento de venganza ya están a disposición judicial, el autor material de los disparos permanece en paradero desconocido.