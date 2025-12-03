Madrid ciudadNoticias

Problemas de circulación en toda la Línea 8 de Metro de Madrid

Gacetín Madrid

El servicio de la Línea 8 de Metro de Madrid entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Aeropuerto T4, la totalidad de la línea, está sufriendo importantes problemas de circulación, en ambos sentidos, este miércoles 3 de diciembre desde las 20:15 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, esta problemática se debe a una «incidencia en las instalaciones», no dándose más explicaciones. No se ha dado ningún tiempo estimado de solución, tan solo se ha informado a los usuarios de que «estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes, sentimos las molestias». Sin embargo, a las 20:40 horas aún se mantiene la incidencia en el servicio.

La incidencia en la Línea 8 de Metro de Madrid está afectando al servicio en todas estaciones de la Línea 8: Nuevos Ministerios, Colombia, Pinar del Rey, Mar de Cristal, Feria de Madrid, Aeropuerto T1-T2-T3, Barajas y Aeropuerto T4.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Tiroteo a las puertas de una escuela infantil...

Cortada la circulación en la Línea 10 de...

El Teatro La Latina acogerá su I Mercadillo...

Problemas de circulación en las líneas 1 y...

Dos vehículos calcinados y una densa columna de...

La magia de la Navidad llega a IFEMA MADRID con una programación para todos los públicos

El turismo internacional ha aportado ya 15.000 millones...

EMT Madrid comprará 120 nuevos autobuses eléctricos por...

El Gobierno de Ayuso destinará 441 millones de...

Madrid destinará 123 millones de euros a ascensores...

Comentarios