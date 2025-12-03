Cortada parcialmente la Línea 8 de Metro de Madrid por más de 1 hora

El servicio de la Línea 8 de Metro de Madrid entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Colombia ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, esta noche de miércoles, 3 de diciembre, desde las 23:20 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en las instalaciones», no dándose más explicaciones, siendo el tiempo estimado de solución de «más de 1 hora». A las 00:05 horas se ha actualizado a «hasta final del servicio» (01:30 horas), por lo que la interrupción del servicio durará más de 2 horas.

Aunque el corte en la Línea 8 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Nuevos Ministerios y Colombia, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.