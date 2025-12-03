Las Reinas del Tablero mueven ficha por segunda vez en Chamartín

El Distrito de Chamartín vuelve a mover ficha en favor de la igualdad con la celebración de la segunda edición de ‘Reinas del Tablero’, una iniciativa que busca impulsar la participación femenina en el ajedrez. Tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en el Centro Sociocultural Luis Gonzaga.

A través de esta cita, el distrito quiere fomentar una comunidad sólida de ajedrecistas femeninas y reducir el abandono en edades tempranas, ya que se trata de una disciplina que potencia la reflexión, el razonamiento y la toma de decisiones.

Durante el fin de semana, no solo aprenderán y mejorarán su técnica, sino que también encontrarán referentes femeninos que las inspiren a continuar su camino y reducir la brecha que todavía persiste en este deporte.

El plato fuerte llegará con la intervención de la Gran Maestra Andreaa Navrotescu, medalla de plata individual en la Olimpiada Femenina de Ajedrez de 2016 y ganadora del 53º Torneo WGM de Belgrado en 2022. Una invitada de lujo para que las participantes escuchen de primera mano la experiencia de una profesional que ha alcanzado la élite internacional.

Además, entrenadoras y jugadoras profesionales impartirán talleres adaptados a distintos niveles, mientras que un torneo permitirá a las asistentes poner a prueba lo aprendido. Paralelamente, un espacio creativo ofrecerá la posibilidad de explorar el ajedrez desde otra perspectiva, invitando a las niñas a explorar la creatividad a través de manualidades relacionadas con el ajedrez.

Al final de las jornadas se entregarán diplomas y medallas a las participantes en un evento que se ha ganado un lugar importante en la programación de Chamartín para que las chicas se coronen.