El Ayuntamiento promueve valores de inclusión entre escolares en una visita al Museo Tiflológico de la ONCE

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha realizado hoy una visita educativa al Museo Tiflológico de la ONCE junto a una veintena de escolares de 6º de primaria del Colegio Decroly. Los alumnos participan en el programa municipal ‘Madrid, un libro abierto’, de apoyo a la enseñanza a través de actividades complementarias en horario lectivo. Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento ha organizado esta acción que acerca a los alumnos al arte a través de maquetas de monumentos que son accesibles para personas con discapacidad visual, al tiempo que promueve valores de respeto e inclusión.

Con esta iniciativa, el Consistorio persigue que estos menores “se formen como una generación que entiende la discapacidad y la diversidad como una riqueza”, ha destacado el delegado. Además, ha señalado que en esta visita los participantes aprenden que “el patrimonio y el conocimiento deben estar al alcance de todos”. Fernández ha manifestado que “en un día como hoy, debemos recordar que la inclusión de las personas con discapacidad no solo es un derecho, sino un deber colectivo y que tenemos que actuar para garantizar su plena participación en la vida de la ciudad sin barreras físicas ni sociales”.

El Museo Tiflológico de la ONCE propone un recorrido por maquetas que reproducen iconos arquitectónicos como la Puerta de Alcalá y la fuente de Cibeles, la Torre Eiffel, el Coliseo romano, el Acueducto de Segovia o la Alhambra de Granada, que están diseñadas para facilitar la lectura táctil de sus contenidos y que disponen de audioguía. Gracias al programa municipal ‘Madrid un libro abierto’, en el curso 2024-2025 visitaron este espacio único de forma gratuita más de 2.900 alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Educación Especial de más de 50 centros educativos de la ciudad.

En la actividad se aplica una metodología activa y participativa que comienza con la preparación en el aula y continúa con la exploración de los elementos expuestos en el museo y con juegos de pistas. La visita concluye con la proyección de una película sobre los perros guía, subrayando el valor que aportan a la accesibilidad e inclusión. Una vez terminada la experiencia, los alumnos ponen en común el aprendizaje adquirido.

Más de 250.000 alumnos participantes en ‘Madrid, un libro abierto’

El programa educativo municipal ‘Madrid, un libro abierto’ tiene como finalidad apoyar la enseñanza a través de actividades complementarias que generan una renovación pedagógica. Para ello, conectan a niños y jóvenes con los recursos patrimoniales, culturales y naturales que ofrece la ciudad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades al acercar a los estudiantes a espacios y experiencias a los que de otra forma tendrían difícil acceso. En el curso 2024-2025, coincidiendo con el 40 aniversario de este proyecto, se beneficiaron de estas actividades más de 250.000 alumnos de 751 centros educativos.

Con esta iniciativa, el Consistorio pone a disposición de los centros escolares de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional y de centros de Educación Especial de la capital una amplia oferta de propuestas que se desarrollan en horario lectivo y, en su mayoría, fuera del aula. En concreto, el Ayuntamiento financia actividades artísticas, en la naturaleza y al aire libre, de educación ambiental, deporte o salud, recorridos históricos, rutas por la ciudad y entradas a los principales museos, entre otras propuestas.