Capturado el ‘Mono Gerly’ en Madrid: un peligroso fugitivo colombiano del ELN

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo colombiano integrante del Ejército de Liberación Nacional. El fugitivo, alias “Mono Gerly”, ha sido detenido por realizar presuntamente actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

El detenido formaba parte del grupo armado organizado denominado “Frente de Guerra Oriental”, operando en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de que el ahora detenido era integrante desde el año 2004 hasta nuestros días, del grupo armado organizado denominado “Frente de Guerra Oriental”.

Dentro de la organización se establecía como el tercer cabecilla del Comando Central, cuya función era la realización de actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados, a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios, y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

Gracias a este modus operandi conseguían un sistema aparentemente legal para blanquear activos procedentes de actividades del narcotráfico y la extorsión, además de otros delitos conexos.

Blanqueaba el dinero a través de la compra de terrenos y fincas

El fugitivo se consolidó como el encargado dentro de la organización para desplegar el personal integrante de las redes de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional, manejando los laboratorios para el procesamiento de narcóticos, la entrega de dinero en efectivo y dólares que provenían de actividades ilícitas, para legalizarlo a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio.

Tras la realización de las primeras comprobaciones policiales se pudo conocer que el fugitivo se habría afincado en la localidad de Madrid desde el pasado mes de octubre, junto a su mujer, no teniendo una residencia fija, ya que cambiaba constantemente de ubicación.

Después de conocerse que el detenido podría haber abierto un comercio en el centro de Madrid, se estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores del mismo, dando como resultado la localización del individuo cuando este y su pareja se disponían a entrar en el local.