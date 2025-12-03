EMT Madrid comprará 120 nuevos autobuses eléctricos por casi 80 millones de euros

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) publicará, en los próximos días, la convocatoria del procedimiento para el suministro de un total de 120 autobuses 100% eléctricos, 90 de ellos estándar y otros 30 vehículos articulados. El presupuesto global de estas dos adjudicaciones asciende a 79,35 millones de euros (sin IVA). Hasta la fecha, EMT Madrid cuenta con una flota 100 % eléctrica compuesta por 452 vehículos, que representan un 20,41 % del total de los 2.215 autobuses municipales de Madrid. Las líneas íntegramente electrificadas de EMT Madrid ya son 45.

En este caso, la empresa municipal hará públicas dos licitaciones distintas: una para 90 autobuses estándar y otros 30 articulados. La adjudicación de los 90 estándar sin cargador se divide en dos lotes, uno de 50 unidades y otro de 40. La entrega de este material móvil está prevista para el último trimestre de 2026 y hasta marzo de 2027. El precio máximo por unidad es de 615.000 euros, es decir, un montante total de 55,3 millones de euros (sin IVA).

La licitación de los 30 autobuses articulados constituye un solo lote, sin cargadores, con un plazo de entrega a partir de finales de 2026 y hasta mediados de enero de 2027. Estas 30 unidades se asignarán al Centro de Operaciones de EMT Madrid en Carabanchel y prestarán servicio en la línea 34 (Cibeles-Las Águilas). El precio máximo por vehículo será de 800.000 euros, por lo que el presupuesto base de licitación asciende a 24 millones de euros (sin IVA).

La garantía mínima exigida para estos autobuses (tanto estándares como articulados) es de tres años para la general, motores de tracción y electrónica de potencia, y de diez años para las baterías, el chasis y la estructura envolvente interior y exterior del vehículo. En cuanto a la autonomía mínima de estos vehículos, el pliego menciona 400 kilómetros para los estándar y 320 kilómetros para los articulados.

Uno de los criterios de valoración que recoge el pliego se refiere, de forma expresa, a la utilización de materiales reciclados o de producción verde en la fabricación del vehículo, indicando el porcentaje empleado con respecto al total suministrado. Se establece, además, como condición indispensable, que cada vehículo vaya equipado con un dispositivo desfibrilador.

Incrementar la dotación de eléctricos, clave para la descarbonización

La descarbonización de la flota municipal de autobuses es un pilar básico de la estrategia conjunta de EMT Madrid y el Ayuntamiento, con inversiones millonarias para alcanzar este objetivo y muchos esfuerzos destinados a adaptar y construir nuevas infraestructuras sostenibles en los centros de operaciones de gestión municipal.

La flota municipal de autobuses 100 % eléctricos cuenta ya con 452 vehículos, que representan un 20,41 % del total del parque de EMT Madrid. En la actualidad, las líneas que prestan servicio solo con autobuses eléctricos son 45. A la red de líneas cero emisiones, además, se añade la 145 (Conde de Casal–Ensanche Vallecas), que funciona con autobuses propulsados por hidrógeno.

A lo largo de 2025 se han electrificado por completo las líneas 22 (Legazpi-Villaverde Alto), 55 (Atocha-Batán), 87 (República Dominicana-Las Cárcavas), la universitaria U (Avenida Séneca-Paraninfo), 101 (Canillejas-Barajas), 108 (Oporto-Cementerio Carabanchel), 116 (Embajadores-Villaverde Cruce), 121 (Campamento-12 de Octubre) y 158 (Plaza España-Los Cármenes).