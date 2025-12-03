Pistas de hielo, atracciones, la visita de Papá Noel y los Pajes Reales… la Navidad llega a Vicálvaro

Vicálvaro se transforma estas fiestas en un auténtico escenario navideño para disfrutar en familia. Conciertos, teatro, talleres infantiles, actividades formativas y una completa agenda pensada para todas las edades. ¡Te contamos la Navidad en Vicálvaro!

Pistas de hielo, atracciones y la visita de Papá Noel y los Pajes Reales

Hasta el 11 de enero de 2026, dos escenarios del distrito: el Recinto Ferial de la calle de Villablanca y el tramo de la avenida de Miguel Delibes —comprendido entre la calle de la Ilusión y la calle de la Simpatía— de El Cañaveral se llenan de decoración e iluminación especial, casetas tradicionales y una amplia oferta de atracciones y actividades pensadas para disfrutar en familia.

Dos grandes pistas de hielo, una en cada espacio, se convertirán en el corazón de las ferias. A lo largo de todo el periodo navideño se llevarán a cabo diversos espectáculos de patinaje artístico y exhibiciones que nos ofrecerán momentos únicos sobre el hielo.

Junto a las pistas, ambos recintos contarán con atracciones infantiles y familiares como hinchables, camas elásticas, scalextric mecánicos, entre otros, para que los más pequeños disfruten de unas semanas inolvidables. Además, todos los martes habrá un 50 % de descuento en las atracciones y en el uso de las pistas de hielo. También habrá puestos de comida, como churrerías o hamburgueserías, así como casetas navideñas.

Las ferias incorporarán además una programación especial, que incluirá sesiones de cuentacuentos y actividades participativas que tendrán lugar durante diferentes días del mes de diciembre y principios de enero. Uno de los grandes momentos llegará con la visita de Papá Noel, que recibirá a los niños en el Recinto Ferial de la calle Villablanca el 20 de diciembre y estará presente en El Cañaveral el 23 de diciembre. Tras la Navidad, será el turno de los Pajes Reales, que saludarán a los más pequeños y escucharán sus deseos en El Cañaveral los días 27 y 28 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, manteniendo viva la ilusión en los días previos a la llegada de los Reyes Magos.

Plastihistoria

Durante toda la programación navideña, el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas acogerá la exposición Plastihistoria de la Humanidad, un recorrido visual por los hitos más importantes de la historia recreados con originales figuras de plastilina.

La exposición se complementa además con talleres educativos dirigidos a público infantil, todos los sábados entre diciembre y enero. Cada sesión combinará 45 minutos de visita guiada y 45 minutos de trabajo práctico con plastilinas en temáticas (como Así se escribía en Egipto, Caballeros medievales, Ánforas y vasijas o Satélites en el espacio).

Programación en los centros culturales

La agenda navideña de Vicálvaro incluye también una completa selección de propuestas escénicas y musicales en los centros culturales de Valdebernardo, El Madroño y Fuente de San Pedro-Valderrivas, destacando entre las citas, funciones teatrales como Las cómicas y los clásicos del Grupo Lunaverde, espectáculos infantiles como Las desventuras de Cascabel y Garabato en El Madroño.

Además, una intensa programación musical llenará Vicálvaro de música. Los recitales de villancicos, las actuaciones de la Escuela Municipal de Música de Vicálvaro, los conciertos de la Orquesta Margarita López, Dúo Muma, Trío Estelae o ClickFlamenco, entre otros, todos ellos de temática navideña, convierten esta programación en un auténtico escaparate del talento local e invitados de prestigio.

El 27 de diciembre, la danza será protagonista, con la puesta en escena del clásico Cascanueces, interpretado por la compañía Las Artes. Una oportunidad para disfrutar en familia de uno de los ballets más emblemáticos de esta época del año. Consulta la programación completa aquí.

Espacio de Navidad

El Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas será nuevamente la sede del Espacio de Navidad, un programa que reúne algunas de las propuestas infantiles más esperadas del distrito.

La programación abre el domingo 21 de diciembre con Piratas de Navidad, una aventura teatral en la que unos piratas aparentemente malvados descubren la magia transformadora de estas fechas. El lunes 22 será el turno del artista argentino-español Pez al Revés, que propone un viaje musical lleno de humor y juegos a través de historias convertidas en canciones.

Los espectáculos teatrales continúan el domingo 28 con Cuento de Navidad de Trikis Mikis, una interpretación cercana del clásico de Dickens que invita a reflexionar sobre la generosidad. El 30 de diciembre llegará Chachi Christmas, de Camelcat, donde dos duendes retan al público infantil a demostrar que el juego y la imaginación siguen vivos frente a las pantallas. Ya en enero, el viernes 2, la compañía Aquí y Allá presentará El mejor regalo, una propuesta llena de humor, títeres y sorpresa para los más pequeños.

También habrá experiencias participativas, como el Taller de Objetos Navideños (23 de diciembre), el Taller de Origami (26 de diciembre), el Taller de Magia (29 de diciembre) o la original actividad de Luz Negra (4 de enero), todos ellos dirigidos a niños a partir de 5 años y con aforo limitado.

Torneos de Navidad

Como cada año, la Navidad incluye también actividades deportivas abiertas al vecindario, entre las que destacan los tradicionales Torneos de Navidad de esgrima (C.D.M. Margot Moles) y ajedrez (C.D.M. Faustina Valladolid).

En todos ellos la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Para la inscripción de los talleres y torneos ponerse en contacto con los centros correspondientes.