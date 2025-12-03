Madrid ciudad

El Gobierno de Ayuso destinará 441 millones de euros a EMT Madrid en 2026

Gacetín Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 441,5 millones de euros para 2026 destinada a subvencionar el servicio que presta la flota de 2.215 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

La cifra supone un incremento de 43,5 millones, es decir, un 11% más que en 2025. Esta financiación garantiza la continuidad y calidad del servicio para los usuarios, así como la adecuada planificación, información y regulación por parte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

La subvención se integra en el convenio vigente entre el CRTM y la EMT, que regula la colaboración entre ambas entidades para el periodo 2024/27, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de cuatro. El acuerdo establece que las cuantías asignadas se revisarán y aprobarán de forma periódica, en función de las necesidades presupuestarias y de la recaudación estimada por la venta de títulos de transporte.

La EMT cuenta actualmente con una de las flotas más modernas de Europa, compuesta por 2.215 autobuses urbanos, todos ellos accesibles y equipados con las últimas tecnologías en seguridad y confort. El 100% de la flota es de bajas emisiones, con un 79% de vehículos propulsados por gas natural y más de un 20% eléctricos o de hidrógeno, lo que contribuye a una movilidad más limpia en la ciudad.

Este servicio público alcanzó un récord histórico al transportar a 476 millones de viajeros en 2024, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al año anterior. Octubre fue el mes con mayor demanda, con más de 45 millones y la línea 34 (Cibeles–Las Águilas) fue la más utilizada de la red.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Cortada la circulación en la Línea 10 de...

El Teatro La Latina acogerá su I Mercadillo...

Problemas de circulación en las líneas 1 y...

El turismo internacional ha aportado ya 15.000 millones...

EMT Madrid comprará 120 nuevos autobuses eléctricos por...

Madrid destinará 123 millones de euros a ascensores...

Almeida celebra el Día de las Personas con...

El Ayuntamiento promueve valores de inclusión entre escolares...

Capturado el ‘Mono Gerly’ en Madrid: un peligroso...

Madrid guarda un minuto de silencio por el...

Comentarios