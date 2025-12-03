Condenado a 26 años de cárcel un taxista en Carabanchel por abusar de niñas a cambio de droga

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia condenatoria de 26 años de cárcel contra un taxista por cometer abusos sexuales continuados contra amigas de sus hijos, a las que ofrecía drogas y regalos. Los delitos se produjeron durante un extenso periodo, desde finales de 2021 hasta octubre de 2023.

El acusado, cuya identidad no ha sido revelada, fue declarado culpable de varios delitos graves, entre los que se incluyen: corrupción de menores, delitos contra la libertad sexual y un delito contra la salud pública.

Modus operandi en el domicilio de Carabanchel

Según se recoge en la sentencia, a la que tuvo acceso Gacetín Madrid, el condenado aprovechaba que amigas y compañeras del instituto de sus hijos acudían a su domicilio, ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel.

La Fiscalía sostiene que el procesado contactaba con diversas menores y les ofrecía «dinero, sustancias estupefacientes, como cocaína, marihuana y hachís, o regalos», todo «a cambio de mantener cualquier tipo de contacto íntimo o relaciones sexuales con las mismas».

La alarma de los padres y la intervención policial

La investigación se puso en marcha después de que los padres de una de las menores dieran la voz de alarma a las autoridades. La preocupación surgió a raíz de varios ingresos hospitalarios de la niña por adicción a las drogas. A partir de la denuncia, el caso fue inmediatamente transferido a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (FAM) de la Policía Nacional para su investigación.

Medidas de protección solicitadas

Junto con la pena de prisión, el Ministerio Fiscal ha solicitado al tribunal la imposición de una serie de medidas de control y protección para el condenado una vez que cumpla su pena.

La Fiscalía ha pedido que se impongan medidas de libertad vigilada de 5 a 10 años. Asimismo, solicitó la inhabilitación de la patria potestad por un periodo de cinco años y la prohibición de ejercer cualquier profesión que implique contacto directo y habitual con menores durante un tiempo que puede alcanzar los 20 años.