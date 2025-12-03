ComunidadGetafe

ALDI abre su primer supermercado en Getafe

La cadena de supermercados ALDI celebra la inauguración de su primer establecimiento en Getafe el próximo miércoles, 10 de diciembre. Con esta apertura, subrayan, «acerca su opción de compra basada en los precios bajos y la calidad a las familias de la zona».

El nuevo supermercado, ubicado en el centro comercial Getafe3, en Avenida Juan Carlos I, 1, contará con alrededor de 900 m2 de sala de ventas y empleará a 13 personas. Abrirá de lunes a sábado de 09:00 a 21:30, y también los domingos de 10h a 21h.

En el nuevo ALDI se podrá encontrar una cuidada selección de productos: 9 de cada 10 de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. También ofrecerá promociones especiales y descuentos exclusivos en su surtido habitual tras su inauguración.

El acto de inauguración empezará a las 10:00h y contará con la participación de José Antonio Pastor, responsable de Expansión de ALDI en la zona y representantes del Ayuntamiento de Getafe.

