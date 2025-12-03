Madrid destinará 123 millones de euros a ascensores y escaleras mecánicas para las futuras estaciones de L11 de Metro

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la licitación de un contrato de 123,1 millones de euros para dotar de ascensores, escaleras mecánicas y otras instalaciones a las nuevas estaciones de Metro que se están construyendo en la ampliación de la Línea 11.

Esta inversión, propuesta por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se enmarca en los trabajos de ejecución de este primer tramo que conectará Plaza Elíptica con Conde de Casal. En concreto, el proyecto incorpora 29 elevadores, 60 escaleras mecánicas, un sistema de protección contra incendios, catenarias y demás actuaciones complementarias que no se integran en la obra civil y requieren una planificación independiente.

De forma paralela, los trabajos correspondientes a este primer tramo, que cuenta con 6,7 kilómetros de longitud, se encuentran al 35% de ejecución. Incluyen la construcción de cinco estaciones: Comillas y Madrid Río, ambas de nueva creación y realizadas ya al 60 y 58% respectivamente; y Atocha, Palos de la Frontera y Conde Casal, como conexión.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos. Este proyecto reducirá, también, el tiempo de viaje y descongestionará otras líneas como la 6, conocida como La Circular, que es la más transitada de toda la red, especialmente en su tramo entre Plaza Elíptica y Avenida de América. El plazo para la finalización de esta actuación, iniciada en noviembre de 2022, será 2027.

Además, a partir de marzo del próximo año se incorporará la tuneladora Mayrit a esta obra que avanzará en la excavación del túnel a un ritmo aproximado de 15 metros diarios. Esta máquina de última generación se encuentra desde mediados de noviembre en el Parque de Comillas, en el distrito de Carabanchel, para proceder a su ensamblaje. Estos trabajos pueden prolongarse durante tres meses, tras lo cual, se efectuarán las comprobaciones técnicas e hidráulicas necesarias para comenzar la perforación en el primer trimestre de 2026.