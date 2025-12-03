La app ‘Navidad Accesible’ facilita a personas con discapacidad visual o intelectual disfrutar del alumbrado navideño

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Accesibilidad, dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, lanza por sexto año consecutivo la aplicación para móviles ‘Navidad Accesible’, que permite realizar una ruta guiada por las luces navideñas basándose en un sistema de audiodescripciones.

Tras el éxito registrado en años anteriores, el Consistorio pone de nuevo a disposición de la ciudadanía esta aplicación, pionera en España, para que todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad visual e intelectual, puedan disfrutar del tradicional alumbrado navideño de la ciudad de una forma diferente. Además, cualquier persona podrá realizar el recorrido por las luces sin necesidad de salir de casa, algo útil para las personas que por diversos motivos no pueden hacerlo y para aquellas que no residen en Madrid.

Tres tipos de voces y lenguaje adaptado

La aplicación es gratuita y está disponible para los distintos sistemas operativos, IOS y Android. Se encuentra, buscando ‘Luces Navidad Accesible Madrid’ en cualquiera de las tiendas de aplicaciones. Para aquellos que ya la tienen bajo el nombre de ‘Navidad Accesible’, se recomienda su actualización. Una vez instalada, permite realizar una ruta guiada por las luces navideñas, basándose en un sistema de audiodescripciones que narran lo que se está mostrando frente a las personas. Al igual que el año pasado, se han incorporado gifs animados en algunas instalaciones lumínicas.

El usuario podrá seleccionar distintas voces —infantil, adulta o sintética— para escuchar las descripciones. En el caso de la voz infantil, los textos se han redactado en lenguaje claro. También se podrá ajustar la velocidad de la locución, entre otras propiedades, para facilitar la accesibilidad cognitiva.

Además de poder escuchar las descripciones cuando la persona las seleccione a través del listado de calles disponibles en el menú de inicio, esta aplicación funciona cuando la persona activa el sistema de ubicación de su teléfono cerca de las luces que decoran la ciudad y que están incluidas en la aplicación. En ese momento, se reproduce la audiodescripción, aportando información sobre las escenas que representan la iluminación, los colores, las sensaciones que transmiten y datos adicionales sobre su creación y sus diseñadores.

La aplicación ofrece un listado de más de 30 localizaciones de luces de manera individual y también cuatro rutas por el alumbrado instalado en las zonas de Gran Vía, Sol, Goya y Atocha.

También recoge la audiodescripción de las luces que se han elaborado a partir del concurso escolar de dibujo para el diseño de la iluminación navideña que tuvo lugar en junio. Al igual que las versiones anteriores, esta aplicación ha sido desarrollada en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.