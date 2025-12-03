Planes de Navidad 2025 en Villaverde

El comienzo de diciembre trae consigo la programación de Navidad de Villaverde de los Centros Culturales del distrito. Este mes, Villaverde lanza un calendario de actividades para toda la familia, con espectáculos musicales y de teatro, talleres y planes para disfrutar en buena compañía. Acércate a tu centro para conocer toda la oferta que tienen guardada para ti.

Centro Cultural Ágata

La programación del Centro Cultural Ágata estrena su programación de Navidad el viernes 5 con un concierto de música familiar navideña de la mano de Mari Pepa de Chamberí. El viernes siguiente la Compañía Medea Teatro presentará Una Navidad de Cine, que llenará el centro de villancicos de todos los tiempos.

Para terminar, el viernes 19, la Compañía Marimba Marionetas estrenará ¿Dónde está el Rey Gaspar?, una obra de títeres en la que los más pequeños ayudarán a rescatar al rey mago. Además, hasta el 6 de enero, podrá visitarse el belén tradicional de la Asociación de Belenistas de Madrid La Milagrosa.

Centro Sociocultural Marconi

Los dos platos fuertes de esta Navidad en el Centro Sociocultural Marconi son dos talleres. El primero es un taller de iniciación a velas artesanas. Será el jueves 18 de diciembre y el 15 de enero de 2026. El segundo se impartirá los días 29 y 30 de diciembre. Se trata de un laboratorio creativo infantil en el que los participantes de entre 5 y 12 años elaborarán estrellas tridimensionales y arbolitos con goma Eva.

Centro Cultural Bohemios

El viernes 5, el centro acogerá el espectáculo ‘Rondalla de Santa Bibiana de la Ciudad de los Ángeles’. El día 12 la Compañía A Contratiempo organiza la zambomba flamenca, en la que interpretarán los villancicos flamencos jerezanos en un encuentro que será una fiesta. El viernes 19 habrá una actuación de magia a las 18:00 h y el concierto de góspel Soufull Voices a las 19:00 h. Por último, el domingo 21 a las 12:00 h será el Concierto Especial de Navidad organizado por ASVEYCO.

Centro Cultural San Petronila

El centro cultural presenta un programa muy musical con las actuaciones de Alejandro Rivera, los villancicos de Ethnicum Ensemble, la música infantil de Cuentitis Musiquitis y el rock de 120 y sus villancicos. Serán los viernes de diciembre.

Además, desde el lunes 1 de diciembre hasta el 5 de enero podrá visitarse la exposición Belenes del Mundo dirigida y montada por Jesús Mayo, hijo del prestigioso belenista Jose Luis Mayo. Muestra una serie de belenes de diferentes países, pertenecientes a la Colección Basanta Martín.

Centro Cultural San Cristóbal de los Ángeles

La actuación estelar será el concierto del dúo Nueva Era, que ofrecerá 180 minutos de música el martes 23 a las 18:00 h.

Navidad en la calle

Además, la Navidad también sale a la calle para llevar la cultura a todos los rincones. El sábado 6, en el anfiteatro del Pumptrack de Butarque representarán la función Navidad, tiempo de contar. En el parque de Ingenieros, habrá la función de títeres El cumpleaños de Andrés el sábado 13. Después el día 20, los más pequeños podrán disfrutar del festival Festimagia, y el sábado 27, en San Jenaro, el teatro de calle representará Esperando a Melchor.

El 3 de enero, en El Espinillo, en la calle Orovilla con calle Conciliación, se podrá disfrutar de Títeres y Ruiditos. Ya en enero, el lunes 5 a las 20:00 h, la compañía La Maquineta Teatro estrenará La Cenicienta en formato musical al aire libre en la Plaza Pinazo. Un musical para toda la familia, repleto de amor, fantasía y mucha magia.