El Movistar Arena será el recinto de espectáculos deportivos y ocio con más aforo en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Movistar Arena se convertirá en el recinto para espectáculos deportivos y de ocio con mayor aforo de España, después de haber presentado en nuevo Plan de Autoprotección a los Bomberos del Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid.

El anuncio se ha realizado durante la visita a sus instalaciones junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano; el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y otros representantes de los más importantes patrocinadores del complejo, como Mahou San Miguel y Endesa.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha detallado que esta medida permitirá ampliar la capacidad en los conciertos hasta 20.008 espectadores (frente a los más de 17.000 actuales), mientras que en el caso de los partidos de baloncesto llegaría hasta los 15.000, superando en 2.000 las cifras de este momento. “Esto será una gran noticia de cara al EuroBasket 2029, y nos va a permitir optar a grandes eventos como los partidos de la NBA”, ha enfatizado.

El Movistar Arena celebra este año el 20º aniversario de su reapertura, y la presidenta ha destacado su papel clave como “actor clave” de la economía madrileña, generando 577 millones de euros de impacto económico directo, indirecto e inducido en 2024 (1% del PIB regional), con más de 2 millones de asistentes, 1,2 millones de entradas a conciertos y creando 13.661 empleos, muchos de ellos jóvenes, “que han encontrado aquí su primera oportunidad”, ha destacado.

Las actividades de este gran complejo de ocio han generado una media de 456 puestos de trabajo por evento, que suponen el 1,7% del empleo cultural en España. De estos, el 50% corresponde a informadores, azafatas y auxiliares; el 30%, a montadores, empleados de carga y descarga y ayudantes, y el restante 20% está constituido por técnicos, personal de seguridad y servicio de limpieza.

Además, es el primer espacio de Europa y tercero del mundo por volumen de entradas y programación, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y el Arena de Yokohama. De ellos, el 15% proviene de otras CCAA y el 5% son visitantes internacionales. Está previsto que este año 2025 alcance su récord con más de 230 espectáculos deportivos y culturales.

Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo

La presidenta madrileña también ha avanzado la creación de la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo, que se encuentra actualmente en fase de constitución, y en la que participan recintos de países como Colombia, Uruguay, Argentina y España, que nace con el objetivo de facilitar la conexión entre los artistas de habla hispana con los espacios que formen parte de esta iniciativa. El Movistar Arena será, además, el nexo de unión entre todos estos complejos con la Asociación Europea de Recintos.

“Somos una región que crece con pocos lugares del mundo, que une a una gran comunidad de 600 millones de personas que compartimos nuestro mejor tesoro, el español. Y es una alegría también ver como la música española encuentra su sitio y se organiza como lo hace, por ejemplo, al otro lado del Atlántico”, ha señalado.