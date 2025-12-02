Hortaleza da la bienvenida al primer belén del distrito, realizado por los mayores voluntarios

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha inaugurado hoy el tradicional belén que 25 voluntarios de los talleres de manualidades de los centros municipales de mayores llevan a cabo desde 1997. Pérez ha felicitado a los mayores “por el magnífico trabajo que realizan cada año, con figuras artesanales elaboradas al detalle y que reflejan la tradición navideña y el valor del tiempo compartido”. Asimismo, el concejal ha anunciado la publicación del primer número de la revista ‘Mayores de Hortaleza’, “con interesantes artículos sobre cuidados, bienestar actividades y recursos municipales, para disfrutar durante este periodo navideño”.

El belén de mayores voluntarios, que se puede visitar en el Centro Cultural Carril del Conde hasta el próximo 6 de enero, “refuerza el papel de los mayores en la vida comunitaria del distrito”, ha explicado el concejal, “con un proyecto intergeneracional gracias a la participación de alumnado de varios centros escolares”.

Hortaleza cuenta con otros montajes que consolidan su tradición belenística dentro de la ciudad de Madrid. Al belén instalado en la junta municipal y al hebreo del Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad, elaborado por la prestigiosa Asociación de Belenistas Santa Paula, se suma este año la exposición ‘Belenes del Mundo’, en este mismo centro cultural, con una muestra de dioramas internacionales comisariados por Antonio Basanta, de la colección Basanta-Martín. Se inaugurará el próximo jueves, 4 de diciembre.

Revista ‘Mayores de Hortaleza’

Esta nueva publicación nace con el objetivo de proporcionar información y recursos municipales a los mayores del distrito. Además de distribuirse en los centros municipales de mayores, centros culturales y oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid, todos los usuarios inscritos la recibirán por correo electrónico y habrá una versión descargable en la web municipal

En este primer número, los lectores encontrarán una galería fotográfica de actividades realizadas, una entrevista a un vecino centenario, planes de Navidad, programación de los centros municipales de mayores, consejos de cuidados y bienestar, pasatiempos y una receta tradicional navideña aportada por una socia.