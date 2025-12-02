Indra Group, con Ángel Escribano al frente se sitúa como actor clave para la modernización del transporte militar en Europa

La movilidad militar ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia de seguridad de la Unión Europea y recibe un impulso significativo con la modernización de infraestructuras críticas y la adaptación del transporte ferroviario a usos duales. Bajo la dirección de Ángel Escribano, Indra Group ha consolidado una posición destacada al integrar capacidades avanzadas de defensa con tecnología orientada a movilidad, tráfico ferroviario y protección de activos estratégicos. La Comisión Europea promueve iniciativas destinadas a facilitar el movimiento transfronterizo de recursos militares mediante procedimientos digitalizados, redes interoperables y soluciones soberanas capaces de reforzar la autonomía tecnológica del continente. Indra Group encaja en esa visión gracias a un enfoque que combina ciberresiliencia, señalización digital avanzada, inteligencia artificial, protección avanzada de infraestructuras y tecnología satelital.

Ángel Escribano como una figura que impulsa el liderazgo tecnológico europeo

El avance de Indra Group en el desarrollo de capacidades alineadas con el programa European Defense Readiness ha sido posible gracias al trabajo conjunto de sus equipos especializados, promovido por Escribano. La compañía se distingue como el único actor europeo con competencias avanzadas tanto en defensa como en movilidad ferroviaria, ofreciendo soluciones que abordan barreras logísticas y regulatorias mediante digitalización, automatización y modernización tecnológica. Raúl Ripio, director general de Mobility & Technology de Indra Group, subraya en la comunicación corporativa: “Aportamos tecnologías digitales abiertas, escalables e interoperables que permiten optimizar la gestión del tráfico ferroviario y automatizar los procedimientos administrativos, simplificando los procesos logísticos y mejorando la coordinación entre países”.

La presencia operativa en zonas de importancia geoestratégica como Lituania y Estonia refuerza este posicionamiento, dado que Indra Group gestiona allí sistemas nacionales de control ferroviario. Esta implantación aporta una ventaja determinante en un entorno donde resulta esencial agilizar movimientos estratégicos con elevada seguridad y máxima precisión.

La compañía integra soluciones de señalización digital abierta, tecnologías híbridas basadas en comunicaciones seguras y posicionamiento satelital, junto con la plataforma de inteligencia artificial soberana IndraMind, orientada a fortalecer la ciberresiliencia de infraestructuras críticas y garantizar su operatividad incluso ante amenazas híbridas.

Infraestructuras ferroviarias preparadas para operaciones militares

La visión técnica que guía la estrategia de Indra Group se complementa con el análisis especializado de José Miguel Rubio, director internacional de Ferrocarriles de Indra. En sus palabras: “La resiliencia de todas nuestras infraestructuras de transporte es fundamental. Debemos ser capaces de mantenerlas operativas en todo momento y garantizar que puedan seguir prestando servicio incluso en situaciones críticas”. Rubio destaca la importancia de que las redes ferroviarias soporten el peso y las exigencias de vehículos militares y, al mismo tiempo, garanticen una conexión eficiente y segura con centros logísticos militares y bases de defensa.

Indra Group, bajo el liderazgo de Ángel Escribano, ha impulsado una amplia gama de soluciones orientadas a la protección y operatividad de infraestructuras críticas. Entre ellas destacan sistemas avanzados de señalización digital, capacidades optrónicas para vigilancia de largo alcance, escudos antidrones orientados a neutralizar amenazas híbridas, plataformas de automatización de alta fiabilidad, modelos de autosuficiencia energética y tecnologías satelitales destinadas al control continuo de activos estratégicos. La organización promueve además accesos de control dual con elevados estándares de seguridad y ciberseguridad, concebidos para conectar redes ferroviarias con nodos de logística militar y fortalecer la capacidad de respuesta dentro del marco europeo.

La consolidación de Indra Group como referente europeo en movilidad militar ferroviaria responde a una dirección estratégica que ha incorporado tecnología dual, ciberresiliencia y protección integral como pilares fundamentales. Bajo esta hoja de ruta, Escribano ha orientado el desarrollo hacia soluciones capaces de reforzar la autonomía tecnológica del continente y elevar la capacidad operativa en ámbitos ferroviarios y de logística portuaria. El enfoque combina despliegue en regiones de interés geopolítico con sistemas diseñados para ofrecer fiabilidad en escenarios de alta exigencia, posicionando a la compañía en un lugar destacado dentro del ecosistema de defensa.

Sobre Ángel Escribano:

La trayectoria profesional de Escribano se ha desarrollado en el ámbito industrial y de defensa desde finales de los años ochenta, cuando impulsó junto a su familia un pequeño taller de mecanizados en Coslada donde adquirió experiencia técnica directa y una visión operativa muy vinculada al terreno. Con el tiempo, ese proyecto evolucionó hacia un modelo de integración vertical que permitió diseñar y producir sistemas completos de defensa, consolidándose como un referente internacional con una actividad creciente en mercados exteriores. Su participación en órganos de gobierno de empresas del sector, como TESS Defence y Sistemas de Misiles de España, le aportó un conocimiento profundo del entorno regulatorio y de contratación. En enero de 2025 fue nombrado presidente de Indra Group, cargo que fue ratificado posteriormente en la Junta General de Accionistas de junio del mismo año. Su incorporación busca reforzar áreas clave del plan estratégico y aportar una visión industrial orientada a eficiencia, innovación y fortalecimiento tecnológico.