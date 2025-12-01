El PSOE acusa al Gobierno de Almeida de «desmantelar» los centros de igualdad con su nueva Estrategia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha visitado este lunes el Centro de Igualdad «Ana Orantes», ubicado en el distrito de Barajas, para denunciar la nueva estrategia de Igualdad aprobada por el Gobierno local del Partido Popular.

Maroto ha criticado que la nueva medida, aprobada el pasado jueves en la Junta de Gobierno, supone un «desmantelamiento» de los Centros de Igualdad en la capital. La portavoz socialista ha sido clara al manifestar su rechazo al modelo propuesto, que prioriza los centros de apoyo a la mujer.

Demanda de convivencia de redes

La dirigente del PSOE ha subrayado que su grupo no busca la eliminación de recursos, sino la convivencia de los existentes. «No queremos centros integrados de apoyo a la mujer», ha afirmado, insistiendo en que «queremos que las dos redes: la de violencia de género y la de los espacios de igualdad convivan».

La portavoz ha elevado su crítica a una dimensión ideológica, acusando al Partido Popular de impulsar «una agenda ideológica contra las mujeres». Maroto concluyó vinculando la medida actual con debates pasados: «Empezaron con el aborto y continúan borrando la Igualdad de nuestras políticas públicas».