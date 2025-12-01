Un motorista grave tras colisionar con un coche en San Blas-Canillejas

Un hombre de 46 años de edad ha sido hospitalizado con pronóstico muy grave este lunes, 1 de diciembre, después de que su motocicleta impactara violentamente contra un turismo en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

El accidente de tráfico se ha registrado minutos antes de las 7 de la mañana de este lunes en la intersección de la calle Néctar con la avenida de Canillejas a Vicálvaro. Los servicios de emergencia de SAMUR-Protección Civil acudieron al lugar para atender a la víctima.

El motorista presentaba lesiones severas, incluyendo traumatismos vertebral y pélvico, además de un neumotórax. Tras las primeras atenciones y la estabilización, el herido fue trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón.

El convoy sanitario contó con la escolta de la Policía Municipal de Madrid para garantizar la máxima celeridad en el trayecto. La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación del siniestro para determinar las causas y responsabilidades de la colisión.