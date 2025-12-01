El Hospital 12 de Octubre inicia el programa “Troya” para pacientes VIH con trastornos emocionales derivados de conductas de riesgo

El servicio de Psiquiatría y la Unidad de VIH del servicio de Medicina Interna del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid acaban de poner en marcha hace dos semanas de forma conjunta el programa “Troya”. Esta iniciativa está dirigida a mejorar la atención integral de los pacientes con esta enfermedad, de la que hoy se celebra el Día Mundial, ante la presencia de problemas emocionales derivados de conductas de riesgo.

Según los datos del 12 de Octubre, el 50 por ciento de los pacientes infectados por el VIH que son atendidos en el hospital desarrollan serios problemas emocionales y más del 25 por ciento de ellos tiene diagnosticada alguna adicción, lo que se une a la evidencia de un incremento paulatino de tendencias suicidas.

El programa ofrece una atención integral que pretende disminuir este daño en los pacientes, ofrecer un abordaje psicoterapéutico para que el impacto de los problemas emocionales sea el menor posible y mejorar las estrategias de atención para facilitar la prevención de hábitos adictivos derivados de conductas específicas. Para hacerlo posible, cuenta con la participación directa de dos especialistas en VIH, tres psiquiatras, una psicóloga clínica, cinco enfermeras y dos investigadoras.

Este equipo multidisciplinar ofrece asistencia a todos los pacientes de la Unidad de VIH que practican conductas de riesgo o que presentan alteraciones emocionales. Las terapias son dirigidas por sanitarios -enfermería, psicóloga clínica y psiquiatras- y cuentan con el apoyo de los grupos de ayuda mutua que tradicionalmente colaboran con el Hospital 12 de Octubre. La experiencia de los profesionales de ambos servicios ha facilitado la selección de las intervenciones para mejorar, no solo su eficacia, sino también su eficiencia.

INCIDENCIA EN ESPAÑA

Según datos de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de 2025, la tasa de incidencia de VIH es de 9,8 por 100.000 habitantes en España. El mecanismo de transmisión más frecuente tiene su origen en prácticas sexuales -80 por ciento-, seguido de la utilización intravenosa de drogas -10 por ciento-. En lo que se refiere al perfil de las personas infectadas, el 80 por ciento son varones con una de edad media de alrededor de 35-40 años, entre los que el 50 por ciento nacieron en España.

Estas tasas permanecen estables en los últimos cinco años, aunque se observa un retraso de casi 10 años en el diagnóstico. Los tratamientos con antirretrovirales han conseguido estabilizar el estado inmunológico de estos pacientes. Sin embargo, se evidencia un incremento de otras patologías médicas y psiquiátricas.