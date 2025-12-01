El Planetario de Madrid y Airbus lanzan talleres infantiles especiales para Navidad

El Planetario de Madrid, en colaboración con Airbus, ha anunciado una nueva programación de talleres infantiles y familiares para celebrar las fiestas navideñas. La oferta educativa y lúdica está diseñada para acercar la astronomía y el espacio a los más jóvenes durante el periodo vacacional.

La reserva de plazas es imprescindible y ya está disponible a través del enlace facilitado por la organización. Las reservas se abrieron a partir del lunes 1 de diciembre a las 9:00 horas. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a las familias realizar el trámite con prontitud.

Oferta de talleres por edades

El Planetario ha estructurado los talleres según el año de nacimiento de los participantes, con una duración de una hora para cada sesión. Es importante señalar que solo se permite la reserva de un único taller por niño.

La programación incluye las siguientes opciones temáticas:

Taller «Objetivo La Luna» (Intergeneracional): Esta propuesta está especialmente dirigida a abuelos y abuelas que deseen participar junto a sus nietos y nietas nacidos entre 2016 y 2019. Fechas: 23 y 30 de diciembre.

Taller «Planeta Misterioso»: Orientado a niños y niñas nacidos entre los años 2016 y 2019. Fechas: 20, 21 de diciembre, y 4 de enero.

Taller «Academia Espacial»: Dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2016 y 2019. Fechas: 27, 28 de diciembre, y 3 de enero.

Taller «Camino del Sol»: Diseñado para niños y niñas nacidos entre los años 2013 y 2015. Fechas: 26 de diciembre y 2 de enero.

El proceso para asegurar la participación es sencillo: primero se selecciona el taller según el año de nacimiento del menor, luego la fecha y hora deseadas, y finalmente se formaliza la reserva.