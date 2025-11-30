Metro de Madrid celebra la Navidad con un simulador de trenes históricos, conciertos de villancicos y un gran Belén

La Comunidad de Madrid celebra la Navidad en los Museos de Metro con una programación especial pensada para los más pequeños, con un simulador de tres históricos, conciertos de villancicos y un gran Belén, y una agenda de actividades llena de cultura, tecnología e historia desde el 5 de diciembre y hasta el 6 de enero.

La Nave de Motores de Pacífico acogerá la exposición Metro Cómic, con una panorámica única sobre cómo este formato ha dialogado con el transporte urbano, reuniendo publicaciones en la que el suburbano es protagonista, hasta iniciativas en las viñetas que se han utilizado para informar o acompañar a los viajeros. Dentro de esta muestra destaca Metrografías. Relatos de Metro, la energía y Madrid, un proyecto interactivo impulsado por la compañía para dar a conocer sus orígenes y su patrimonio.

En el Museo de Caños del Peral, situado en la estación de Ópera, la principal atracción será un gran Belén formado por grandes figuras pertenecientes a la escuela de Olot, reconocida por su calidad y su valor patrimonial, realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid. En este mismo emplazamiento tendrá lugar, el 19 de diciembre, un concierto de villancicos tradicionales.

El espacio museístico de Chamartín contará de nuevo este año con el exitoso Simulador Histórico de Metro, que permite conducir trenes clásicos y recorrer las primeras estaciones del Metropolitano de Alfonso XIII mediante recreaciones en 3D. Del 19 de diciembre al 7 de enero, los visitantes podrán retroceder en el tiempo gracias a esta recreación que incluye los convoyes originales de principios del siglo XX. Y se podrá ver la exposición fotográfica Vestigia. Huellas de un pasado olvidado, que ofrece una retrospectiva única a través de 88 instantáneas en blanco y negro.

Todas las visitas son totalmente gratuitas, previa inscripción en la página web museosmetromadrid.es, plataforma desde la que los usuarios pueden sumergirse también en un recorrido virtual por la historia del suburbano madrileño, revivir exposiciones pasadas y sorprenderse con experiencias inmersivas que les permitirá conocer enclaves ya desaparecidos.