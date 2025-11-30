Cae una peligrosa banda por múltiples robos en naves industriales en Madrid, Toledo y Guadalajara

La Guardia Civil ha culminado una investigación con la detención de cinco individuos implicados en la comisión de robos con fuerza en polígonos industriales y almacenes de la zona centro de España. Los arrestados están acusados de sustraer principalmente bobinas de cable de cobre, herramientas y otros efectos de valor, según ha comunicado la Comandancia de la Guardia Civil.

Los asaltos fueron perpetrados en múltiples localidades de tres provincias distintas: Madrid, Toledo y Guadalajara. Los delincuentes se distinguían por su método de actuación, que incluía el uso de disfraces laborales y huidas a alta velocidad.

Modus operandi y violencia

Para evitar ser detectados, los presuntos autores utilizaban vestimenta de trabajo, incluyendo pantalones, chalecos reflectantes de color amarillo, gorras y mascarillas, simulando ser operarios o personal de mantenimiento y así ocultar sus rostros.

Una vez consumados los robos, el material sustraído era vendido rápidamente en establecimientos de gestión de residuos metálicos. Para completar estas transacciones de forma ilícita, los integrantes de la banda utilizaban identidades falsas.

El grupo no dudaba en recurrir a la violencia; en uno de los asaltos, los ladrones ejercieron fuerza física cuando fueron sorprendidos por el propietario de la nave. Además, se destaca que en otro de los incidentes, la sustracción de cable de cobre ocasionó daños económicos a la víctima valorados en 12.000 euros.

Cierre de la operación

La investigación, liderada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Collado Villalba, culminó con la detención de los cinco integrantes de la banda criminal. En el marco de la operación, las autoridades intervinieron tres vehículos utilizados por los delincuentes.

Como parte del proceso para seguir la pista del material robado, la Guardia Civil también realizó inspecciones en varios establecimientos de gestión de residuos metálicos localizados en el sur de la Comunidad de Madrid.