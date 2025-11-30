El Centro de Atención Telefónica Sanitarizada de Madrid ha gestionado ya 3.300 consultas diarias en lo que va de año

El Centro de Atención Telefónica Sanitarizada de la Comunidad de Madrid (CAT-AP) ha gestionado desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre 708.948 llamadas de Atención Primaria, con una media de 3.300 diarias.

El 89% corresponde a solicitudes de información sobre asuntos administrativos, como trámites de la tarjeta sanitaria, certificados o la Carpeta de Salud. El 11% restante a la resolución de preguntas relativos a problemas leves de salud, consejos o dudas sobre la receta electrónica. De ellas, 58.182 fueron respondidas por personal de Enfermería y 18.450 por médicos.

El horario de este recurso de la sanidad pública madrileña es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, pudiendo acceder a él llamando al número de teléfono de su centro de salud, seleccionando las opciones 1 y 2 en el sistema de reconocimiento de voz. De esta forma, la consulta se deriva al CAT-AP, donde es respondida por personal administrativo y, en caso necesario, por sanitarios.

Los casi 80 profesionales que integran su plantilla protagonizan durante este mes de noviembre la campaña Cerca de ti: Atención Primaria, con la que la Gerencia Asistencial del primer nivel de la sanidad pública da a conocer sus recursos y prestaciones.

Entre otras iniciativas, se ha editado un vídeo de YouTube, esta página web y las pantallas de los centros de salud, que pone el acento en la labor de estos profesionales y la labor que prestan en beneficio de los ciudadanos desde hace ya más de tres años.