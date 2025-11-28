Barajas cuenta con más iluminación, nuevas propuestas familiares y la primera Feria de la Navidad durante estas fiestas

El concejal de Barajas, Juan Peña, ha inaugurado oficialmente la Navidad en el distrito con el encendido del alumbrado en la calle de la Playa de Aro. El acto, organizado por la junta municipal, ha contado con la colaboración de comercios del barrio como la Escuela de Danza Nataraja, que ha ofrecido una actuación al inicio, y el obrador La 28, que ha repartido 500 raciones de su tradicional roscón para acompañar la chocolatada que ha tenido lugar tras el encendido. Además, los asistentes han podido disfrutar de un espectáculo musical familiar y un pasacalle animado con personajes de fantasía típicos de estas fechas.

Como principal novedad, Barajas incorpora este año un árbol led de 14 metros de altura, nueva iluminación en la avenida General y un mayor número de luces en la avenida de Cantabria. El compromiso de la junta municipal con la sostenibilidad y la eficiencia energética hace que toda la iluminación navideña funcione con tecnología led. Las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero, entre las 18:00 y la 1:00 h.

Durante su intervención, el concejal ha destacado la ampliación de la programación navideña de Barajas para estas fiestas “que comienzan hoy mismo con un concierto de góspel y continúan mañana con un espectáculo familiar y un taller de ciencia”. Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha, por primera vez en el distrito, de la Feria de la Navidad, que podrá visitarse a partir del 5 de diciembre en la plaza de Cristina Arce y Rocío Oña y que incluirá diversas atracciones infantiles y puestos de restauración.

Peña ha subrayado también la celebración de ‘Navidad en Familia’, una actividad ya consolidada en el distrito que tendrá lugar el viernes 26 de diciembre en el Centro Deportivo Barajas, en horario de 11:30 a 19:30 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta deportiva con una pista para probar nuevas disciplinas. Y ha recordado que la cabalgata de los Reyes Magos recorrerá el distrito el 5 de enero, de 18:00 a 20:30 h, con una “participación récord” de asociaciones y vecinos.

En cuanto a los belenes visitables en el distrito, el Centro Cultural Villa de Barajas volverá a exhibir su tradicional montaje que cada año amplía su extensión y nivel de detalle. Asimismo, el belén elaborado por los usuarios del Centro de Mayores Acuario, premiado en 2024 por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, se instalará en esta ocasión en la Junta Municipal de Barajas.