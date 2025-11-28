Cuatro detenidos por estafar a ancianos con el ‘tocomocho’ en Hortaleza (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a cuatro integrantes de un grupo criminal especializado en la estafa conocida como “tocomocho”. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado día 18 de noviembre en el distrito madrileño de Hortaleza.

Los agentes del Grupo Operativo de Respuesta, así como de policía Judicial, en el marco del Plan Mayor de la Policía Nacional, establecieron un amplio dispositivo con el objetivo de detectar y prevenir este tipo de actos delictivos, especialmente mediante el patrullaje proactivo en zonas en las que este tipo de grupos criminales suelen actuar.

En el desarrollo de este Plan, los actuantes procedieron a la identificación y detención de cuatro personas – dos hombres y dos mujeres- que, de forma coordinada, se acercaron a una persona de la tercera edad y comenzaron a mostrarle billetes de lotería.

A la vista de todo ello, se procedió a la identificación de las cuatro personas, quienes portaban entre sus pertenencias, varias pelucas para tratar de ocultarse y pasar desapercibidos, décimos de lotería, tacos de papel con el que simulaban llevar consigo una gran cantidad de dinero en efectivo, así como bisutería dorada utilizada para dar una imagen de apariencia pudiente, además se intervino un vehículo que era utilizado habitualmente para llevar a cabo sus desplazamientos.

La investigación permitió comprobar que los cuatro conformaban un grupo criminal itinerante y que habían actuado en diferentes puntos de la geografía española. Por todo ello, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.