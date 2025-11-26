VIPS regresa al barrio de Goya y abre un nuevo restaurante con amplio horario

VIPS, la conocida marca de restauración perteneciente al grupo ALSEA, inaugura hoy un nuevo restaurante en la Calle Alcalá 90, una de las zonas comerciales más transitadas y con mayor actividad de Madrid.

Esta nueva apertura supone el reencuentro de la marca con los vecinos de un barrio emblemático y muy ligado a la historia de VIPS, ofreciendo un local totalmente renovado que combina tradición, modernidad y el inconfundible estilo de la marca. Además, los visitantes podrán disfrutar de una hora de tortitas gratis para celebrar esta apertura, a partir de las 17:30.

El restaurante dispone de 240 m² de sala y un aforo de 161 personas, distribuidos en diferentes ambientes pensadas para adaptarse a cualquier momento del día: desayunos, comidas, meriendas, pausas de trabajo o cenas, siempre en un entorno cómodo, luminoso y versátil.

Además, el restaurante cuenta con una terraza exterior, un valor añadido para los clientes que deseen disfrutar de los platos de la marca al aire libre en una de las avenidas más emblemáticas de la capital. La apertura ha generado 25 empleos, impulsando nuevamente la actividad económica de la zona y reafirmando el compromiso de VIPS con la creación de nuevos puestos de trabajo estables y de calidad.

Horarios adaptados a la vida en Madrid

El nuevo VIPS Alcalá 90 abrirá sus puertas con un horario amplio y flexible, pensado para responder al ritmo de vida del barrio:

Lunes a jueves: 08:00 – 00:00

Viernes y vísperas: 08:00 – 01:00

Sábado: 09:00 – 01:00

Domingos y festivos: 09:00 – 00:00

Gracias a estos horarios, los clientes podrán disfrutar desde los clásicos desayunos VIPS hasta las cenas tardías, pasando por meriendas, brunch improvisados o comidas de diario.

Celebración por todo lo alto

VIPS ha celebrado la apertura por todo lo alto con una gran fiesta de inauguración. Un evento exclusivo que reunió a clientes, vecinos y amigos de la marca el 25 de noviembre. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de un ambiente muy especial y de buena música, además de tener la oportunidad de degustar algunos de los clásicos de la carta VIPS, recuperando el inconfundible sabor que ha acompañado a la marca durante décadas.

El evento de inauguración ha servido como punto de encuentro entre la comunidad y el equipo de Vips, que quiso compartir este regreso al barrido de Goya de manera cercana y festiva.

Una “Apertura con Causa”

Dentro de la iniciativa “Apertura con Causa” de Fundación Alsea, VIPS ha decidido destinar todo el dinero recaudado, en el primer día de inauguración al proyecto de Cruz Roja “Promoción del Éxito Escolar”.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de la infancia y la juventud que atraviesan situaciones complicadas, ofreciéndoles apoyo en su trayectoria escolar y en su desarrollo personal. El objetivo es que cada beneficiario/a pueda reforzar su desarrollo personal, fortalecer sus relaciones familiares y contar con las herramientas necesarias para avanzar en su educación.

El proyecto está dirigido a menores de entre 6 y 16 años que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje o para mantener la continuidad escolar, así como a adolescentes de 17 y 18 años que siguen cursando la educación obligatoria y necesitan un impulso para avanzar en su formación.