Tetuán acoge el XVI Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma

El pasado fin de semana se celebró el XVI Torneo de Baloncesto de la Fundación Leucemia y Linfoma en el Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro de Tetuán. El Real Madrid y el Unicaja fueron proclamados equipos ganadores del evento, que reúne a la cantera de baloncesto madrileño y nacional con fines solidarios. El objetivo: poner el foco en la importancia de la donación de sangre y de médula ósea, miles de pacientes oncohematológicos.

La Junta Municipal de Tetuán colaboró con la cesión del CDM Triángulo de Oro para la celebración de la causa, que se ha convertido ya en una de las grandes citas anuales baloncestistas. En la categoría masculina, el Real Madrid se impuso tras vencer al Unicaja por 113-55. El equipo blanco suma doce títulos de las quince ediciones del torneo. El Unicaja fue el ganador en categoría femenina, que ganó al Jansen BT por 69-58.

La recaudación en las rifas solidarias y el bar benéfico se destinará íntegramente al programa de apoyo socioeconómico, psicológico e informativo que la Fundación Leucemia y Linfoma ofrece a pacientes y familiares en situación de vulnerabilidad.

Además, durante todo el fin de semana, los asistentes han podido donar sangre y preinscribirse en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). Asimismo, los 150 jugadores recibieron charlas informativas sobre la donación de células madre sanguíneas y el trasplante de médula ósea.