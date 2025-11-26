‘Noche Madrid’ reconoce a la Junta de Centro por la campaña contra el ruido nocturno

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha recogido esta noche el reconocimiento de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid ‘Noche Madrid’ a la junta municipal del distrito por las iniciativas impulsadas para mejorar la convivencia en el entorno de los locales de ocio.

El reconocimiento pone en valor la campaña de concienciación ‘En la cola, el silencio es tu mejor compañía’, desarrollada en los últimos meses y que durará hasta las primeras semanas de diciembre. Esta iniciativa busca fomentar pautas y protocolos que contribuyan a la protección ambiental y a la reducción del ruido nocturno en las zonas de ocio, ofreciendo un modelo de actuación para futuras medidas que compatibilicen la actividad nocturna con el descanso vecinal.

La campaña cuenta, para su desarrollo, con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid y la Policía Municipal de Madrid.