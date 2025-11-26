El 91% de las familias solicitantes se queda sin la ‘Beca Infantil Plus’ de Madrid

La nueva Beca Infantil Plus del Ayuntamiento de Madrid, presentada como la solución clave para mitigar la falta de plazas públicas en escuelas infantiles, ha dejado a 11.740 familias en lista de espera para el curso 2025-2026, lo que representa el 91% de los solicitantes que cumplen los criterios de concesión.

La medida, que destina ayudas para escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años, fue publicada el pasado 11 de noviembre y contó con un presupuesto de 5,1 millones de euros, un 21% más que en convocatorias anteriores. Sin embargo, la asignación ha sido insuficiente para cubrir la demanda.

La subvención busca apoyar los costes de matrícula, comedor y mensualidades, elevando el límite de renta familiar hasta los 30.000 euros anuales. A pesar del incremento presupuestario, solo 1.214 familias han sido designadas como beneficiarias directas de la cuantía máxima.

El informe detalla que un total de 14.644 familias solicitaron la ayuda o quedaron en lista de espera. De estas, 11.740 se encuentran en la lista de reserva con la posibilidad de recibir una ayuda parcial, y otras 2.904 solicitudes han sido desestimadas. La distribución de las familias y los importes mensuales de las ayudas parciales en lista de reserva son los siguientes:

La situación se produce en un contexto en el que, cada año, aproximadamente 8.000 familias de Madrid solicitan una plaza en la red municipal pública de escuelas infantiles y no logran obtenerla.

Críticas del PSOE

Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha criticado la insuficiencia de la beca, argumentando que no aborda el problema estructural de la falta de oferta pública. La concejala María Caso, responsable del área de Educación del Grupo, denunció que las ayudas a centros privados no son la solución, y exigió al Partido Popular que revierta su rechazo al Plan Director de Escuelas Infantiles que el PSOE presentó hace un año.

«Exigimos al Partido Popular que apruebe el Plan Director de Escuelas Infantiles y tome medidas serias para la creación y ampliación de plazas públicas, porque las becas para escuelas privadas no solucionan un problema estructural que cada año deja a miles de familias sin opción pública y con elevados costos mensuales”, sentenció Caso.