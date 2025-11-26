Cuatro heridos en el incendio de una vivienda en Chueca (Madrid)

Un incidente por fuego ha movilizado a los equipos de emergencia esta mañana de miércoles, 26 de noviembre, en el barrio de Chueca. El suceso se ha localizado en una vivienda de la primera planta de un edificio ubicado en la calle Fuencarral, cerca de la esquina con la calle Infantas, en el distrito madrileño de Centro.

El balance final de la intervención ha sido de cuatro personas con lesiones de carácter leve, entre ellas una mujer residente en la vivienda. La hipótesis inicial ha sugerido que el origen de las llamas se ha debido a un fallo en el sistema eléctrico de la propiedad. La avería ha generado una considerable acumulación de humo en la primera planta del bloque residencial.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han logrado controlar el avance del fuego. Para acceder a la zona afectada, los efectivos de extinción han utilizado la escala de su camión para entrar directamente por una de las ventanas del piso. Tras sofocar los focos principales, los bomberos han continuado las labores de ventilación y aseguramiento del inmueble.

Sanitario del SAMUR-Protección Civil han asistido de inmediato a las víctimas. Los sanitarios se han encargado de atender a las cuatro personas heridas leves directamente en el lugar de los hechos, sin necesidad de traslados a centros hospitalarios.

A consecuencia del despliegue y para garantizar la seguridad del área, la calle Fuencarral ha sido cortada totalmente al tráfico rodado en la zona colindante a la calle Infantas. Las autoridades han recomendado a los ciudadanos evitar la zona hasta la finalización de los trabajos y el restablecimiento completo de la normalidad.