Almeida entrega la Llave de Oro de Madrid al presidente de Alemania como símbolo de «unión y lealtad mutua»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido hoy en la Casa de la Villa al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con motivo de su visita de Estado a España. Almeida ha destacado durante su intervención en el Salón de Plenos de la Casa de la Villa que “pocas naciones como Alemania y España pueden sentirse legítimamente orgullosas de sus contribuciones a lo largo de los siglos a la formación, al desarrollo y a la expansión del espíritu civilizatorio europeo y del ideal de libertad, orden y unidad que Europa lleva en el alma desde su génesis”.

El alcalde ha subrayado que “Alemania y Europa comparten actualmente los mismos desafíos, económicos, tecnológicos, de seguridad y de cohesión social y nuestra mayor garantía de éxito está precisamente en que sabemos que sólo desde la unión y la lealtad mutua hallaremos las soluciones más justas y eficaces para nuestras sociedades”.

En este mismo lugar, el alcalde ha hecho entrega al presidente de Alemania de la Llave de Oro de la Villa de Madrid, “símbolo de gratitud por su visita y muestra de aprecio del pueblo madrileño y del Reino de España a su persona y al pueblo alemán”. El Ayuntamiento otorga esta distinción honorífica y protocolaria a jefes de Estado o de Gobierno extranjeros que visitan oficialmente la ciudad como muestra de respeto, amistad y hospitalidad de Madrid hacia esa autoridad.

Durante su visita a la antigua sede del Ayuntamiento de la capital, el presidente alemán ha firmado en el Libro de Honor, donde ha destacado la relación de amistad entre ambos países, así como los diferentes vínculos empresariales o educativos, entre otros, que comparten.