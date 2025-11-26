CarabanchelCultura y OcioDistritos

El certamen ‘Clic 11’ de Carabanchel reparte 6.900 euros en premios para promover la fotografía

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha entregado los premios de ‘Clic 11’, el I Certamen de Fotografía del distrito, celebrado en el Centro Cultural San Francisco La Prensa. Se trata de una iniciativa impulsada por la junta municipal para promover este arte dentro del ecosistema cultural que el programa ‘Distrito 11’ busca promocionar.

Izquierdo ha destacado que “la fotografía es una parte importante de las artes que el distrito quiere impulsar y Carabanchel cuenta cada vez con más estudios y más profesionales”. En el certamen, se han entregado premios por valor de 6.900 euros. Los tres primeros galardones han repartido 1.700, 1.200 y 800 euros, respectivamente.

El primero ha recaído en Alba García, por su obra Cuatro Muros, sobre la relación entre los espacios cerrados y la vida; el segundo premio ha sido para Juan Dulanto y Ecos del Cosmos, sobre la inmensidad de lo natural, y el tercero para María Asunción Arenal, con su obra The Green Hand, sobre el vínculo entre lo humano y lo digital. Además, se ha reconocido con 400 euros y un diploma a cada uno de los ocho finalistas.

Las obras premiadas se podrán visitar en el Centro Cultural San Francisco La Prensa de lunes a viernes, de 9:00 a 21:45 horas, y los sábados, de 9:30 a 21:30 h. Posteriormente, recorrerán los diferentes espacios culturales del distrito durante los próximos meses.

