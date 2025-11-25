El Tren de la Navidad regresa a Metro de la mano de David Bisbal (fechas, horarios y estaciones)

El espíritu festivo se ha instalado oficialmente en el subsuelo madrileño con la inauguración del tradicional ‘Tren de la Navidad’ de Metro de Madrid, una iniciativa que busca contagiar la magia de la temporada a los usuarios de la Línea 3 (que conecta El Casar y Moncloa, con paradas clave como Sol y Lavapiés).

El cantautor andaluz David Bisbal fue el encargado de apadrinar el lanzamiento, sorprendiendo a los viajeros con una actuación musical exclusiva. El tren temático estará en circulación hasta el 6 de enero, transformando los vagones amarillos de la L3 con una decoración de luces y vinilos de fantasía.

Bisbal sorprende a los viajeros con villancicos en Sol

La inauguración tuvo lugar este martes en la estación de Sol. Allí, el artista, acompañado por sus músicos, ofreció un breve concierto acústico que cautivó a los usuarios que transitaban por los andenes. El repertorio festivo incluyó temas clásicos como el villancico ‘El Burrito Sabanero’ y uno de sus mayores éxitos, ‘Ave María’.

Tras el concierto, Bisbal abordó el primer servicio del convoy navideño, viajando hasta la estación de Plaza de España junto a los primeros pasajeros. En el trayecto también estuvo presente el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez.

Un viaje entre cascanueces y estrellas fugaces

Para esta nueva edición, el ‘Tren de la Navidad’ ha sido completamente engalanado con iluminación especial, vinilado tanto en el interior como en el exterior, y adornado con motivos festivos en los colores rojo, verde y azul.

Ahora, elementos como cascanueces, lazos y bolas navideñas son pasajeros habituales de los trenes, llevando el ambiente de estas fechas al corazón del transporte público. La iniciativa no solo cuenta con una ambientación especial, sino también con animadores a bordo:

Hasta el 24 de diciembre: Los viajeros estarán acompañados por Papá Noel y sus elfos.

Los viajeros estarán acompañados por Papá Noel y sus elfos. A partir del 26 de diciembre y hasta el 5 de enero: Tomarán el relevo los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Metro de Madrid aprovechó la inauguración para expresar su agradecimiento a los madrileños por elegir el suburbano como su medio de transporte predilecto, incluso durante las fiestas.

Días y horarios de las actividades de animación

Los personajes navideños estarán a bordo del tren de la Línea 3 para amenizar el viaje con música en los siguientes días y franjas horarias:

Viernes (28 de noviembre; 5, 12, 19 y 26 de diciembre; y 2 de enero): De 17:00 a 20:00 h.

(28 de noviembre; 5, 12, 19 y 26 de diciembre; y 2 de enero): De 17:00 a 20:00 h. Sábados (29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre; y 3 de enero): En dos turnos, de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

(29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre; y 3 de enero): En dos turnos, de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Domingos (30 de noviembre; 7, 14, 21 y 28 de diciembre; y 4 de enero): En dos turnos, de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

(30 de noviembre; 7, 14, 21 y 28 de diciembre; y 4 de enero): En dos turnos, de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Días especiales (8, 22, 23, 24, 30 y 31 de diciembre; y 5 de enero): En dos turnos, de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

Para que los usuarios puedan planificar su viaje, Metro de Madrid informará diariamente a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) sobre el recorrido y el horario aproximado del ‘Tren de la Navidad’.

Programación especial

La compañía del suburbano madrileño ha diseñado para este año una programación especial en la que los protagonistas son los más pequeños. Así, en el marco de las actividades de AulaMetro, niños de 32 colegios de la región podrán asistir a un espectáculo infantil en la estación de El Casar, y participar en un trayecto temático entre dicha estación y Almendrales, acompañados por personajes navideños.

En la de Ópera, la Asociación de Belenistas de Madrid será la encargada de la creación, diseño y composición del Belén que se expondrá durante las fiestas en el Museo de Los Caños del Peral. Los viajeros que sean amantes de la música podrán disfrutar también, y de manera gratuita, de un magnífico Coro Góspel que actuará los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre en las estaciones de Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central.

Igualmente, desde el pasado 17 de noviembre, se ha puesto a la venta una nueva edición del jersey de la Navidad de Metro, que puede adquirirse en la web www.latiendademetrodemadrid.com, en las tiendas oficiales de Sol, Plaza de Castilla y Ópera, o bien a los espacios comerciales recientemente abiertos al público en la exposición de trenes clásicos de la estación de Chamartín y el museo de la Nave de Motores de Pacífico.