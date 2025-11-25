El Museo de Ciencias Naturales de Madrid conmemora el 175º aniversario de su impulsor Ignacio Bolívar

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) inaugura este miércoles, 26 de noviembre, a las 19 horas, Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944). Director del Museo de Ciencias Naturales. Esta exposición, compuesta por paneles, publicaciones, mobiliario de la época y ejemplares del Museo que se exhibieron o colectaron bajo su dirección, refleja su impecable trabajo como director, destacando su incansable búsqueda de una más amplia y mejor sede para el Museo, el crecimiento de las colecciones y el impulso a la investigación.

Con ella, el MNCN rinde homenaje al responsable de la modernización y prestigio que alcanzó la institución durante el primer tercio del siglo XX. La muestra se podrá visitar en el edificio principal donde este mes se están celebrando conferencias sobre su figura.

“Esta exposición aborda una época en la que el Museo estuvo vinculado a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) de la que Ignacio Bolívar fue vicepresidente, sucediendo a Santiago Ramón y Cajal como presidente cuando este falleció en 1934. Ahora se vuelven a unir estas figuras tan destacadas en un espacio expositivo común donde se puede contemplar, entre otras piezas, sus escritorios y los instrumentos científicos que utilizaban”, comenta Soraya Peña de Camus, comisaria de esta muestra y coordinadora de Exposiciones del MNCN.

En 1902 Bolívar inauguró el Museo en la sede del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, en el Paseo de Recoletos, donde fue trasladado tras el desahucio, en 1895, de su primera sede en la calle Alcalá. Posteriormente Bolívar consiguió un espacio más amplio en el Palacio de la Industria y de las Artes, donde se instaló el Museo en 1910 y continúa en la actualidad.

Bajo su mandato llegó al Museo una réplica del dinosaurio Diplodocus carnegii donada por el magnate Andrew Carnegii que había patrocinado las excavaciones de la Formación Morrison en Estados Unidos donde se encontró el fósil. También empezaron a trabajar en la institución los hermanos José María y Luis Benedito, taxidermistas cuyos dioramas, entre los que destacan los abejarucos, el grupo de lobos y el de zorros, y el elefante africano, constituyen hoy en día una de las señas de identidad del MNCN.

En esta exposición se podrán ver ejemplares de las colecciones que se encontraban en las distintas sedes del Museo, otras procedentes de las expediciones que en el primer tercio del siglo XX se realizaron al noroeste de África y de las investigaciones paleontológicas y prehistóricas de esa época. También se exhiben fotografías que muestran las salas de exposiciones, los talleres de taxidermia y algunos de los personajes del Museo bajo la dirección de Bolívar. Hay un espacio dedicado a su hijo, Cándido Bolívar Pieltain, que fue entomólogo como su padre. Además, están representadas las colecciones de insectos y las especies descritas o coleccionadas por ambos, así como una selección de sus numerosas publicaciones.

La inauguración de Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944). Director del Museo de Ciencias Naturales tendrá lugar el 26 de noviembre a las 19 horas. En ella intervendrá Rafael Zardoya, director del MNCN, y Soraya Peña de Camus, comisaria de esta muestra y coordinadora de Exposiciones del MNCN. Tras el acto se hará un recorrido guiado.

Ignacio Bolívar y Urrutia

Bolívar fue catedrático de Articulados de la Universidad Central de Madrid, socio fundador de la Sociedad Española de Historia Natural, académico de la Academia de Ciencias y Exactas, Físicas y Naturales de la Real Academia Española (RAE) y director del Real Jardín Botánico.

Durante la dirección del MNCN abarcó tanto la gestión museológica, como la científica. Además, en la investigación entomológica fue reconocido internacionalmente como primera autoridad en artrópodos. Después de su exilio a México tras la Guerra Civil, con casi 90 años, siguió trabajando y fundó y dirigió Ciencia: revista hispano-americana de ciencias puras y aplicadas.