Cultura y OcioDistritosVicálvaro

Paolo Oreni y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en el ciclo de Navidad del Festival de Órgano y Música Barroca de Vicálvaro

Gacetín Madrid

Vicálvaro se prepara para recibir el ciclo de Navidad de su tradicional Festival Internacional de Órgano y Música Barroca, que contará con cuatro citas entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre. La Iglesia de Santa María La Antigua, declarada Bien de Interés Cultural, volverá a convertirse en el escenario para reunir a intérpretes de gran prestigio nacional e internacional en torno a una propuesta que une música clásica y patrimonio organístico.

El ciclo, gratuito y organizado por la junta municipal con la colaboración de la Parroquia de Santa María La Antigua y el apoyo del Plan SURES del Ayuntamiento de Madrid, arrancará con la actuación del italiano Pablo Oreni el próximo 29 de noviembre. Le seguirá el Coro y Orquesta Clásica Santa Cecilia el 6 de diciembre, Juan María Pedrero el 13 de diciembre y cerrará el ciclo Délica Chamber Orchestra el 20 de diciembre. Todos los conciertos serán a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Pablo Oreni, considerado uno de los organistas más virtuosos del panorama actual, ofrecerá un recital que incluirá obras de Bach, Haendel, Scarlatti y Widor, además de una improvisación sobre temas navideños españoles.

El Coro y Orquesta Clásica Santa Cecilia, formación integrada por músicos de dilatada experiencia que han colaborado con solistas y directores de talla mundial, ofrecerá un programa con la Suite Orquestal nº 1 de Bach y una selección de coros del célebre Mesías de Haendel, en una velada que promete emoción y excelencia interpretativa.

El reconocido organista español Juan María Pedrero, llegará con una propuesta que pondrá en valor la riqueza del repertorio barroco y la tradición organística.

Finalmente, Délica Chamber Orchestra, integrada por nueve intérpretes —todas ellas mujeres— procedentes de las más prestigiosas orquestas europeas, vuelve al Festival Internacional de Órgano y Música Barroca de Vicálvaro para cerrar el ciclo con una propuesta titulada Inmortal Bach, en la que incluirá obras emblemáticas del compositor alemán para violín, oboe y dos violines, así como la célebre Aria de la Suite nº 3.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Book Friday 2025: la alternativa pionera al Black...

Carabanchel amplía la iluminación de Navidad a cuatro...

‘El Manantial de los Sueños’ regresa a Madrid...

Una denuncia por venta de alcohol a menores...

El mundo de Pandora llega a Madrid con...

El mercado de La Navideña regresa a Madrid...

El Museo de Ciencias Naturales de Madrid conmemora...

Renfe compra el edificio Faro por 109 millones...

Puente de Vallecas celebra su 40ª Semana de...

Luz verde al nuevo ámbito urbanístico en Campo...

Comentarios