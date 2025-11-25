Paolo Oreni y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en el ciclo de Navidad del Festival de Órgano y Música Barroca de Vicálvaro

Vicálvaro se prepara para recibir el ciclo de Navidad de su tradicional Festival Internacional de Órgano y Música Barroca, que contará con cuatro citas entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre. La Iglesia de Santa María La Antigua, declarada Bien de Interés Cultural, volverá a convertirse en el escenario para reunir a intérpretes de gran prestigio nacional e internacional en torno a una propuesta que une música clásica y patrimonio organístico.

El ciclo, gratuito y organizado por la junta municipal con la colaboración de la Parroquia de Santa María La Antigua y el apoyo del Plan SURES del Ayuntamiento de Madrid, arrancará con la actuación del italiano Pablo Oreni el próximo 29 de noviembre. Le seguirá el Coro y Orquesta Clásica Santa Cecilia el 6 de diciembre, Juan María Pedrero el 13 de diciembre y cerrará el ciclo Délica Chamber Orchestra el 20 de diciembre. Todos los conciertos serán a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Pablo Oreni, considerado uno de los organistas más virtuosos del panorama actual, ofrecerá un recital que incluirá obras de Bach, Haendel, Scarlatti y Widor, además de una improvisación sobre temas navideños españoles.

El Coro y Orquesta Clásica Santa Cecilia, formación integrada por músicos de dilatada experiencia que han colaborado con solistas y directores de talla mundial, ofrecerá un programa con la Suite Orquestal nº 1 de Bach y una selección de coros del célebre Mesías de Haendel, en una velada que promete emoción y excelencia interpretativa.

El reconocido organista español Juan María Pedrero, llegará con una propuesta que pondrá en valor la riqueza del repertorio barroco y la tradición organística.

Finalmente, Délica Chamber Orchestra, integrada por nueve intérpretes —todas ellas mujeres— procedentes de las más prestigiosas orquestas europeas, vuelve al Festival Internacional de Órgano y Música Barroca de Vicálvaro para cerrar el ciclo con una propuesta titulada Inmortal Bach, en la que incluirá obras emblemáticas del compositor alemán para violín, oboe y dos violines, así como la célebre Aria de la Suite nº 3.