El Senado celebra sus XXVIII Jornadas de Puertas Abiertas

Como es habitual cada año, el Senado se suma a la celebración del Día de la Constitución española abriendo sus puertas a todos los ciudadanos y turistas que quieran conocer con más detalle el interior de la Cámara Alta. La Jornada de Puertas Abiertas de 2025 tendrá lugar durante los días 28 y 29 de noviembre. En esta XXVIII edición, por primera vez, la Cámara Alta se abrirá a los ciudadanos un sábado.

La visita comenzará en la Plaza de la Marina Española, con la entrada al Palacio por la Puerta del Rey, acceso del Senado que se abre en ocasiones especiales, como la celebración de estas Jornadas. A continuación, los visitantes llegarán al Antiguo Salón de Sesiones y desde allí se iniciará un recorrido que incluye los Despachos de Honor de la Presidencia, la Biblioteca y el Salón de Pasos Perdidos. Es en esta sala del Senado donde se podrán descubrir el Sillón del Trono del Senado, un elemento que únicamente se expone durante estas Jornadas.

En esta edición también se podrá visitar la Sala Manuel Broseta Pont y la Sala Giménez Abad, ambas no accesibles al público en la anterior edición. Por último, los asistentes visitarán Hemiciclo y el recorrido llegará a su fin en el acceso de la calle Bailén, donde recibirán un obsequio por su visita. En este punto, también se podrá firmar en el libro de visitas y la tienda del Senado instalará un punto de venta. Durante el recorrido, los ciudadanos podrán preguntar a los guías de la Cámara sobre los espacios que se visitan.

Para acceder es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o la tarjeta de residencia. Asimismo, los ciudadanos pueden visitar la Cámara Alta de manera virtual. La entrada a las instalaciones está dispuesta para que sea accesible mediante rampas.