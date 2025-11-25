Carabanchel amplía la iluminación de Navidad a cuatro nuevas zonas

La Junta Municipal de Carabanchel ha ampliado el mapa de luces de Navidad en el distrito a cuatro nuevas zonas: Colonia Tercio Terol (calles de Amalarico, Chindasvinto y Recesvinto, así como en los accesos a la colonia en la calle de Ervigio con calle del Tercio, calle de Alférez Juan Usera esquina con calle del Gorrión y calle del Tercio, 10), calle de la Oca, calle de la Laguna y plaza de Carabanchel, con el objetivo de fomentar el comercio de proximidad y poner en valor determinados espacios del distrito declarados singulares.

Con esta iniciativa, a la que ha dedicado una inversión de 71.000 euros, la junta amplía la iluminación de Carabanchel instalada por el Área de Obras y Equipamientos en las calles General Ricardos, Antonio López, Camino Viejo de Leganés, Puente de Toledo, Castrojeriz y Marcelino Camacho, además del abeto navideño de plaza Elíptica y luces en los árboles de la plaza de la Emperatriz y del PAU de Carabanchel.