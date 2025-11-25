El menú del día vuelve a subir y alcanza ya los 14,5 euros de media en Madrid

Hostelería de España en colaboración con Edenred ha elaborado, un año más, una encuesta para detectar la evolución del menú del día, que desprende que el precio medio del menú del día es de 14,2 €, un 1,5 % más que el año anterior, cuando se situaba de media en 14 €.

El menú del día es un recurso económico, que supone para las personas trabajadoras un paréntesis en medio de unas jornadas laborales cada vez más exigentes, que ofrece una opción saludable y sostenible, con productos de temporada y platos de cuchara, y que genera hasta cuatro veces menos desperdicio que el consumo en el hogar.

Sin embargo, el consumidor es muy sensible a las subidas de precio, lo que limita la capacidad de los hosteleros para ajustar sus precios, y afecta directamente a sus márgenes. De hecho, según los Indicadores de Actividad del INE, aunque la evolución de la facturación de la restauración en la media hasta agosto muestra un crecimiento de un 3,4 %, en términos de rentabilidad se observa un descenso de un 0,6 %.

Esto está justificado por el aumento generalizado de los costes de producción. La tasa de variación anual del IPC en España se situó en el 3 % en septiembre y acumula un 1,7 % de subida en los nueve primeros meses de 2025. Hay que destacar especialmente el grupo de alimentos y bebidas, que, si bien ha moderado su crecimiento en el último año, algunos productos básicos para el sector suponen subidas anuales de doble dígito.

En concreto, los huevos (+17,9 % anual, +15,9 % acumulado), la carne de vacuno (+16,5 %, +10,7 % acumulado) y el café (+19,9 %, +13,2 % acumulado). Por su parte, el aceite de oliva ha descendido en los últimos meses, aunque el conjunto de otros aceites supone una subida de un 18,2 % en septiembre y un 7,5 % en el acumulado.

A esto se suma el incremento en el último año del coste de la electricidad (+16,8 % en septiembre y +9,3 % en el acumulado), así como la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres. Por otro lado, la evolución de los costes laborales para la rama de Restauración supone un crecimiento de un 1,3 % en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

La evolución del menú del día en las comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, Canarias (13 €), Asturias (13,2 €), y Andalucía y Murcia (13,4 € las dos) suponen los precios más económicos, mientras que Baleares (16 €), País Vasco (15,8 €) y Cataluña (15,4 €), tienen de media los precios más elevados. Baleares (16 €), Extremadura (13,7 €) y País Vasco (15,8 €), no han subido el precio del menú del día respecto al año anterior.

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, el menú del día “es una propuesta muy arraigada en nuestro país utilizada diariamente por cientos de miles de personas que acceden a una opción variada, saludable y equilibrada a un precio muy ajustado. El menú del día, ante la evolución de una sociedad que cada vez cocina menos, también supone un garante de nuestro acerbo culinario y gastronomía típica de cada zona”.

Por su parte, Cristina Afán, directora de Asuntos Públicos Edenred España, afirma que: “Soluciones como Ticket Restaurant son un motor para la hostelería española, ya que impulsan el consumo diario en bares y restaurantes locales y dinamizan un sector clave para la economía del país. Desde Edenred creemos que ha llegado el momento de actualizar el límite de exención diaria, actualmente fijado en 11 euros, para que esta herramienta siga generando valor. Su impacto beneficia a profesionales, hosteleros y también a la Administración Pública, ya que contribuye a mejorar la conciliación, a desestacionalizar la demanda y respalda políticas de bienestar laboral y salud alimentaria.”