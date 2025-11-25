Madrid avanza en el Plan de Rescate de las Matemáticas con el envío de las guías a los centros para facilitar su repaso

La Comunidad de Madrid ya ha enviado a todos los centros educativos las guías con los conocimientos mínimos de Matemáticas que deben dominar los alumnos, estructurada por ciclos y cursos para facilitar el repaso, incluyendo la práctica de cálculo mental durante diez minutos diarios en las clases, entre otras actividades.

Esta medida se incluye en el Plan de Rescate de las Matemáticas que la presidenta Díaz Ayuso anunció en el último Debate del estado de la Región. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha participado en el Foro España 360, organizado Prensa Ibérica, en el que ha subrayado la apuesta del Ejecutivo autonómico por políticas que impulsan la mejora de la calidad educativa y la protección de la infancia y la preadolescencia, con actuaciones como la incorporación de 1º y 2º de Secundaria en los colegios públicos.

Este año académico 49 de ellos han empezado a impartir el primer curso de Secundaria con buenos resultados, y ya se han recibido solicitudes de al menos una veintena de centros que pretenden sumarse a partir del próximo.